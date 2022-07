¿Es posible el sueño?: Colombia anhela con  destronar a Brasil en la Copa América Femenina

En el papel, la Selección Brasil es la candidata a quedarse con el título de la Copa América Femenina el próximo sábado, lo que significaría su octavo trofeo en las nueve ediciones del certamen. Pero en la cancha cualquier cosa puede pasar y Colombia se ilusiona con arrebatarle la hegemonía a la ‘Canarinha’.



En el historial de la Copa América Femenina, las dos selecciones se han enfrentado 6 veces, en las que las brasileñas han ganado 5 juegos y han empatado uno, con un registro de 34 goles a favor y solo 2 en contra.



Sin embargo, en esta edición del torneo que se realiza en Colombia no hay tanta distancia en las cifras de los dos equipos.



Brasil dejó en el camino en la fase de grupos con puntaje perfecto (12 unidades) a Argentina, Uruguay, Venezuela y Perú. Y en las semifinales derrotó a Paraguay. Ha ganado, en total, 5 partidos, en los que anotó 19 goles y no recibió ninguno.



Colombia, por su parte, también fue la mejor de su grupo con puntaje perfecto, al vencer a Paraguay, Bolivia, Chile y Ecuador. Y en semifinales fue superior a Argentina. Sus registros son de 5 partidos ganados con 14 goles anotados y 3 en contra.



El próximo sábado, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, Brasil y Colombia medirán fuerzas. ¿Podrá la selección anfitriona destronar a la ‘Verdeamarela’? El País consultó las opiniones de técnicos, jugadoras y periodistas.



Clara Bonilla

Periodista de Caracol Televisión

“Colombia puede ser campeón, porque si bien Brasil es superior a todos los equipos del continente, también es evidente que se le puede jugar de tú a tú, como lo hizo Paraguay, a pesar de la derrota (2-0). Colombia tiene, además de individualidades, buen juego, buenas sociedades y el auge que ha generado el fútbol femenino en el país. Ese entusiasmo, que en Bucaramanga debe estar más sonoro, les debe llegar a las jugadoras nuestras. Las mujeres son más de actitud, son más emocionales, y lo tienen todo para ser campeonas”.



Andrés Usme

Técnico del América femenino

“Brasil es un gran rival, ha sido campeón en siete de las ocho Copa América. Este es un equipo con una generación nueva, con nuevas figuras, dejando atrás a Martha, Formiga y Cristiane. Colombia, entonces, tiene posibilidades, sin desconocer que es un partido duro, en el que hay que competir con mucha fuerza, donde hay que tener cuidado con las salidas de ellas por las bandas. Las brasileñas ponen mucha intensidad en estos partidos, pero tenemos los chances de quedarnos con la Copa en casa, con la fuerza de nuestra gente. Ojalá sea un partido redondo para nosotros, son once contra once”.



John Álber Ortiz

Técnico del Deportivo Cali femenino

“Viendo el juego de Brasil, hay que decir que es un equipo muy difícil, fuerte y rápido por los costados, que genera mucho volumen de ataque porque lleva muchas jugadoras a la ofensiva y, aparte de eso, tiene una concepción muy clara de la posesión de la pelota. Quiero que Colombia sea campeón, pero hay que ser realista y a nuestra selección no le he visto ese juego colectivo, se ha servido más de las individualidades de Linda Caicedo, Daniela Montoya, Mayra Ramírez. Si Colombia hace las transiciones rápidas y aprovecha los espacios que deja Brasil, puede hacer daño. La pelota quieta también puede ser un arma. Diría que el juego está planteado casi en un mano a mano”.



Nicolás Samper

Periodista de Espn

“Colombia ya ganó la Copa América llegando a la final, porque no era nada sencillo. Le tocó enfrentar a equipos duros y la final contra Brasil será la oportunidad para saber si somos capaces, y yo confío, en ese caso, en el poder de las jugadoras, más que las decisiones desde el banco de Abadía. Brasil tiene siempre dificultades para encontrar el orden en los partidos, excepto contra Perú, y Colombia debe aprovechar esos 20 minutos iniciales para sacar una diferencia que le represente el título. Yo quisiera que sí, pero es complejo. Lo que sé es que Colombia dará una dura pelea”.



Laura Bernal

Periodista de Win Sports

“Hay posibilidades de que Colombia sea campeona. Es una llave de 90 minutos, todo puede pasar. Se va a sufrir mucho. Yo esperaría que Colombia se cerrara atrás y buscara un contragolpe y fuera muy eficaz. Nuestra selección debe hacer un partido inteligente, no desesperarse y salir a jugar sin orden por el aliento del público, o jugarle mano a mano a Brasil, que es un equipo también muy físico, porque va a terminar sufriendo. Lo ideal es que Colombia aguante atrás y busque una jugada de Linda Caicedo o un ‘pepazo’ de Catalina Usme para llegar el gol”.



Carolina Pineda

Jugadora del América

“Aunque Brasil está un paso por encima de Colombia, no es una potencia mundial en fútbol femenino. Nunca ha ganado un Mundial, nunca ha ganado unos Juegos Olímpicos. Son potencia en Suramérica. En esta Copa América que se está jugando, las estadísticas de las dos selecciones son muy parecidas y vimos que Paraguay, teniendo menos equipo que Colombia, le hizo un buen partido a Brasil. Este partido es de estrategias, no solo un buen modelo de juego, y se le puede competir a Brasil en busca del título”.



Esteban Jaramillo

Periodista

“Yo creo en la Selección Colombia, no hay tareas imposibles. En el pasado, cuando confrontábamos con Brasil o Argentina, temblábamos, pero con el paso del tiempo, el deporte colombiano, y particularmente el fútbol, aprendió a competir. El equipo está muy motivado, con una fuerza anímica grande, con buenas jugadoras que divierten y se divierten, que juegan a plenitud. ¿Por qué descartar la confianza? Ojalá salgan adelante y den otro impacto frente a la opinión pública para ganar más espacio”.