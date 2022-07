La Selección Colombia femenina comienza esta noche su camino hacia el título de la Copa América enfrentando a Paraguay, en la cancha del estadio Pascual Guerrero, de Cali.



Una mala noticia se presentó esta tarde para la Selección Colombia y fueron los tres positivos por Covid-19 que arrojó el equipo. Liana Salazar, Carolina Arias y Gabriela Rodríguez, no podrán ser de la partida en las primeras jornadas de la Copa.



Situación que obligó al profesor Nelson Abadía a replantear su once inicial, pero espera que esto no cambie significativamente el planteamiento para enfrentar a Paraguay.



Alineaciones confirmadas:

🚨 ¡TITULAR!



Ellas son las elegidas para debutar en la CONMEBOL @CopaAmerica 🆚 🇵🇾#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/vDo57Y7B5N — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 8, 2022