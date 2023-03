El peregrinaje de Rafael Santos Borré con la Selección Colombia de Mayores

A Rafael Santos Borré, esta nueva etapa en la Selección Colombia, parece sonreirle definitivamente.



El delantero barranquillero se afianza como hombre de confianza del técnico Néstor Lorenzo, y eso hace pensar que podría ser titular de la Selección Colombia en la eliminatoria que se jugará desde el segundo semestre.



El martes, Borré respondió al respaldo del técnico con un golazo para el 2-1 ante Japón, pero además de eso rubricó una gran actuación que lo deja en posición importante por la posición de 9 sobre Falcao García y demás delanteros centro.



Y es que en los partidos de Selección Colombia, contrario a la etapa anterior con Reinaldo Rueda, en la que muchas veces jugó como extremo por derecha, Borré con Lorenzo es un 9 definido que es su posición natural.



Allí, hasta el momento, los resultados se le vienen dando al exjugador del Deportivo Cali.



“Contento por lo hecho, por el rendimiento y por el aporte a la Selección. Este es un grupo que viene trabajando de la mejor manera, en lo personal espero seguir dándole cosas buenas al equipo”, dijo Borré una vez terminado el compromiso ante Japón el martes.



El sistema que utiliza Lorenzo busca aprovechar las condiciones de los jugadores.



“El sistema es algo flexible y se debe adaptar a las características del jugador. A determinado jugador no se le debe pedir algo que no pueda hacer, sino a las asociaciones en el campo; contento por esta construcción que se está haciendo”, señaló el timonel del combinado nacional.



Un 9 definido

Jugando como ariete central, Borré se siente en su hábitat porque en esa posición es donde ha desarrollado su carrera.



“Siempre me siento cómodo jugando de 9, considero que es mi posición natural en la que puedo rendir. Así ha sucedido en los equipos donde he jugado”, dijo Borré en una entrevista pasada.



El hoy jugador del Eintracht alemán tiene la razón: en el Deportivo Cali y en sus dos etapas en River Plate logró los mejores números, convirtiéndose en un delantero letal y definidor, especialmente en el área grande.



El haber jugado en otras posiciones, como extremo por derecha en el anterior proceso de la Selección, le trajo muy malos recuerdos, pero también una amarga experiencia.



Con José Pékerman tuvo pocas chances porque por delante suyo estaban hombres más curtidos como Falcao García, Duván Zapata y Carlos Bacca, para citar solo tres nombres, sin contar con otros que hacían fila como Luis Fernando Muriel y Roger Martínez.



Con Rueda, hubo partidos en los que jugaba en la posición que no era la suya, más que todo por zona derecha, de allí que los resultados no fueran los esperados.



Por eso en estos momentos de buenas sensaciones como los del martes ante Japón en Osaka, con golazo incluido, los elogios vienen desde sus más allegados.



“Me perdonan lo cansona, pero cuando las cosas no salen, nos toca bancarnos las críticas... Cuando las cosas salen bien, se celebran, se abrazan y se mima el corazón”, dijo su esposa, la periodista Ana Caicedo en sus redes sociales.



Lo que viene

Para Borré está el mantener su nivel, ahora que se afianza como titular nuevamente en el Eintracht Frankfurt en Alemania (jugó ayer ante Bochum).



El barranquillero es consciente de que en condiciones normales, será titular de la Selección Colombia.



Sin embargo, sabe también que hay jugadores que aspiran a ganarse el puesto como el mismo Radamel Falcao García, Miguel Ángel Borja, Cristian Arango, Díber Cambindo, Roger Martínez, Luis Fernando Muriel y John Jáder Durán, aunque este último cuenta más como un extremo por izquierda.



Pero para la posición de 9 podrían aspirar otros jugadores que actúan más como carrileros o extremos, y son los casos de Luis Sinisterra, Johan Carbonero y Diego Valoyes.



La Selección volverá a reunirse en una próxima fecha Fifa, posiblemente en septiembre, aunque para ese mes está previsto el inicio de la eliminatoria suramericana.



Al técnico Néstor Lorenzo le corresponde hacerles seguimiento a todos los jugadores para apelar a los de mejor nivel con miras a los juegos cruciales que esperan en este 2023.



Lo que sí se puede presagiar es que el técnico parece haber encontrado el 9 perfecto, y asegurar además que a Santos Borré se le acabó el peregrinaje por otros puestos.