¡El nuevo ídolo! El guajiro Luis Díaz es la gran esperanza de la Selección Colombia

James Rodríguez y Falcao García, los dos estandartes de la Selección Colombia en los últimos 10 años, podrán decirle adiós al combinado nacional con la tranquilidad de que hay un sucesor en el podio de los ídolos.



Si el 10 y el 9 se cansaron de recibir aplausos en todos los estadios cada vez que vistieron la camiseta amarilla de la Selección, y en cada partido dejaron impronta de su talento y olfato goleador, hoy esa ovación y es para Luis Díaz, quien se ha convertido en el nuevo talismán del onceno que dirige Reinaldo Rueda.



El delantero guajiro ha hecho méritos suficientes para estar en lo más alto del podio de los ídolos: su fútbol punzante, su gambeta alegre, su deseo siempre de encarar, sus ganas de desequilibrar al defensa contrario, sus golazos, su actitud de nunca rendirse, pero, sobre todo, su humildad.



El jueves en el Metropolitano, en un partido 'bisagra' para la Selección Colombia ante Bolivia, era ganar o ganar, o sino morir, y Díaz puso el fútbol, Díaz puso las ganas, Díaz sembró la ilusión, Díaz marcó un golazo, Díaz la entregó para el segundo, Díaz fue imparable y Díaz se fue ovacionado en el momento de ser sustituido.



Esos podrían ser los titulares de los diarios, elogiando todo lo que hizo el muchacho de Barrancas (Guajira), al que la vida y el fútbol le cambiaron en menos de lo que demora para hacer una gambeta.



En el 2015 estaba en la Selección Colombia Indígena, en el 2016 llegó al Barranquilla FC de la segunda división, en el 2017 debutó con el Junior, en el 2019 dio el salto al fútbol europeo con el Porto, y este año pegó otro brinco al llegar a uno de los grandes del mundo: el Liverpool.

Grandes elogios

Lo que viene haciendo ha originado grandes elogios, incluso el de una vieja estrella de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, quien se animó a decir que el delantero guajiro será el máximo referente del combinado nacional en los próximos años.



"A futuro hay que construir un equipo alrededor de Díaz. Llegó a un equipo top de Europa y tiene que ser el responsable de todo lo que pase en la Selección de ahora en adelante, no solamente es que él resuelva todo, pero hay que darle todas las herramientas, y si lo ayudamos, será el jugador más importante de Colombia en los próximos 10 años", dijo el 'Tino'.



Otros jugadores con pasado por la Selección también elogiaron el brillante presente del exjugador del Junior.



Mientras Carlos Valdés señaló que “Luis Díaz está encendido, es un jugador que tiene cambios de frente, gol y pase-gol”, Faryd Mondragón aseguró que el guajiro “lo es todo en esta Selección”.



Por su parte, Adolfo Pérez, panelista de Equipo F de Espn, puntualizó que en el partido del jueves, “Bolivia estaba metido atrás, haciendo su trabajo defensivo, y Colombia tuvo que tocar la pelota, hasta que apareció Luis Díaz para darle claridad al equipo”.

Así lo ven en el exterior

Pero no solo de Colombia recibe elogios el jugador que lleva ya siete goles oficiales con la Selección.



Del exterior llegan buenos comentarios para el hombre que está en un dulce momento tanto en el Liverpool como en la Selección.



El periódico británico Daily Mail dijo sobre su actuación y su gol ante Bolivia que “Díaz mostró una habilidad increíble con un toque brillante y un remate encrespado para dejar a los fanáticos asombrados”.



Por su parte, el extécnico del Real Madrid y ahora analista, Jorge Valdano, escribió que "Luis me ha sorprendido, es tremenda la velocidad con la que se ha adaptado al Liverpool. Es una de las apariciones más impresionantes del fútbol internacional de los últimos tiempos".



Entre tanto, el reconocido periodista argentino Fernando Niembro, en el programa 'Planeta Fútbol' de Win Sport, señaló que por fortuna Colombia tiene a Luis Díaz.



“Era bueno en Portugal, estalló en el Liverpool en poco tiempo. Jürgen Klopp le enseñó a formar parte de un equipo, a entrar en otra dinámica, a mostrarle que se puede sacrificar, que no solo puede jugar en la raya, Gracias a Dios Colombia tiene a Luis Díaz, porque sino sería un equipo monótono”, expresó Niembro.



Sin duda, el recorrido que tendrá en el Liverpool y en una Liga tan exigente como la Premier, le dará a Luis Díaz más bagaje para mantener su rol protagónico en una Selección Colombia que ya le apunta al recambio generacional.



El delantero guajiro, por ahora, viene dando pasos firmes y seguros desde su debut en el 2018.



Ya suma siete goles oficiales en el combinado nacional. Pero más allá de eso, su fútbol alegre y rápido le viene dando otras posibilidades al onceno cafetero.



Por eso, Luis Díaz, como lo dijo Faustino Asprilla, está llamado a liderar por muchos años el nuevo proceso.



Eso lo tiene ya hoy como el nuevo ídolo de la Selección Colombia.

Datos

El 11 de septiembre de 2018 Luis Díaz debutó con la Selección Colombia. Fue en un amistoso ante Argentina y estaba como técnico encargado Arturo Reyes.



El primer gol con la Selección lo anotó el 26 de marzo de 2019 en Seúl, en el amistoso ante la selección de Corea del Sur.



Le ha hecho tres goles a Perú, uno a Brasil, uno a Chile, otro a Argentina y el del jueves a Bolivia en el Metropolitano.