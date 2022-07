¡Condición digna!: la protesta de las jugadoras de la Selección Colombia en los himnos

El fútbol femenino en Colombia vive dos momentos muy distantes uno del otro. Por una parte, la alegría porque el país es el anfitrión de la Copa América, pero por el otro la amargura por no poder tener Liga profesional en el segundo semestre.



El pasado jueves la Dimayor confirmó que no organizará el campeonato profesional por falta de recursos y pidió a la FCF organizar un torneo amateur para no dejar sin fogueo a las futbolistas.



Esta condición ha generado indignación en el fútbol nacional, pues se han alzado muchas voces de críticas hacia la dirigencia deportiva del país por no brindarle el apoyo suficiente a la Liga femenina, teniendo en cuenta que han sido las damas quienes le han brindado alegrías a Colombia en el último tiempo.



Pues bien, las futbolistas de la Selección nacional que están en competencia de la Copa América femenina alzaron su voz de protesta durante los himnos, expresando su desacuerdo con la decisión de no organizar la Liga profesional.

Esta es mi selección 🇨🇴



Merecemos vivir nuestra profesión dignamente. pic.twitter.com/1sAN72YBHK — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) July 8, 2022

De momento, no parece haber luz verde para la realización del campeonato profesional femenino y clubes como América y Deportivo Cali, deberán buscar fogueos por aparte para poder llegar con nivel a la Copa Libertadores 2022.