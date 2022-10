Colombia se juega contra México el pase a los cuartos en el Mundial femenino Sub 17

La Selección Colombia femenina sub 17 de fútbol enfrentará este martes a México (6:00 a.m.) en busca de su clasificación a los cuartos de final del Mundial de la India.



Con un empate o una victoria, Colombia clasificará a la siguiente ronda, luego de perder 1-0 con España y derrotar 2-0 a China.



El equipo colombiano lidera el apretado Grupo C con 3 puntos, pero las demás selecciones tienen el mismo puntaje: México, España y China.



Linda Caicedo pudo darle la victoria a Colombia con dos goles y espera aparecer también hoy en el marcador para lograr la clasificación.



China y España se enfrentarán a la misma hora para definir el otro boleto a los cuartos de final.



El de Colombia y México será un partido decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos, en la ciudad de Goa.



“Por mi juego me he ganado el reconocimiento de la gente con mucha humildad, mucho trabajo y la alegría por delante. Sabíamos que era un partido que teníamos que salir a ganar, pero fue un rival muy difícil. Ganaron el primer partido y venían con mucha confianza”, reconoció Linda Caicedo después del partido contra China.