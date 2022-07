Colombia demostró en esta Copa América que es potencia del fútbol femenino, en Suramérica

‘Enamórate de los procesos y los resultados llegarán’. Convicción, la palabra de moda en el fútbol femenino colombiano que en este 2022 está cosechando los frutos de años de procesos con demasiadas dificultadas, pero con metas claras que hoy se están evidenciando.



El camino ha sido largo y culebrero. Las futbolistas han tenido que padecer desplantes por parte de la dirigencia deportiva, que no le ha metido la ‘ficha’ como debe ser al fútbol femenino y a pesar de ello hoy en día las jugadoras son el centro de atención del país, porque en siete meses han conseguido, a nivel de selección, clasificar a tres campeonatos del mundo (sub17, sub20 y mayores) y los Juegos Olímpicos de París 2024.



Pero ¿Cómo Colombia es hoy potencia suramericana del fútbol femenino? El exseleccionador nacional Felipe Taborda, en diálogo con El País, explicó: “Este gran momento de nuestro fútbol colombiano femenino, en mi concepto, es una sumatoria del trabajo de los diferentes clubes aficionados de las ligas departamentales, la Difútbol, que a lo largo de todo este tiempo han venido fortaleciendo las diferentes categorías”.



Por su parte, Diana Silva, entrenadora de Cortuluá en la Liga femenina, reconoce que “esto se debe al buen trabajo del cuerpo técnico, la captación de las jugadoras, reconocer que hay algunas que tienen procesos avanzados y eso permite que haya proyección”.



Algo que llama poderosamente la atención es que siendo Colombia un país sin una Liga femenina profesional consolidada, hoy está demostrando buena preparación y a la altura de los grandes retos en el continente.



“Yo creo que la fortaleza de las futbolistas ha sido la clave para este gran momento. Si bien nuestra Liga no es perfecta, pero sí es un poco mejor organizada que por ejemplo en Argentina”, comentó la periodista de Win Sports Estefanía Gómez a este diario.



Por su parte, Vanessa Alipio, gerente deportivo del Deportivo Cali femenino, destacó: “La ventaja es que nuestras futbolistas desde categorías sub13 ya manejan alto rendimiento con las ligas y los diferentes campeonatos, y cuando ya tienen 15 o 16 años, los clubes profesionales les han abierto las puertas y hoy figuran en la Liga y a nivel internacional”.



¿Colombia está cerca de Brasil a nivel competitivo en Suramérica?

Aunque pocos lo crean, Colombia y Brasil han protagonizado las últimas definiciones en el fútbol femenino.



Haciendo cuentas, colombianas y brasileñas han disputado las últimas dos finales de Copa Libertadores (Ferroviária Vs. América 2020; Corinthians Vs. Santa Fe 2021), la definición de los títulos de los Suramericanos sub17 de Uruguay y sub20 de Chile, y ahora la final de la Copa América.



“Colombia ha demostrado este año que solo Brasil está por encima de ellas, porque nuestro país ha intentado desde hace muchos años mantener el proceso”, comentó ‘Nía’ Gómez.



Si algo se ha destacado en los últimos torneos femeninos organizados por Conmebol es que nuestro país está a la vanguardia de la exigencia de competir internacionalmente.



“Cada delegación tiene sus formas de trabajo y en este caso debemos reconocer que Brasil es una potencia en sus proyectos. Nosotros estamos en la adquisición de eso, estamos llevando una buena funcionalidad para que todo ese éxito que estamos viendo en Copa América o el fútbol femenino suramericano se mantenga”, manifestó la profesora Diana Silva.



¿Qué hay de Colombia para el futuro en el fútbol femenino?

Ya el performance suramericano terminó por el momento y ahora llegan los grandes retos como los Mundiales de India sub17, Costa Rica sub20, Australia y Nueva Zelanda de mayores 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.



“Nosotras como entrenadoras vemos un futuro muy prometedor, próspero. Al principio fue algo turbio, pero al final se ve claro lo que va a ser. Poco a poco se van dando las cosas, los directivos que crean en este proceso”, comentó la profesora Diana Silva.



El hecho que jugadoras como Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez estén con un alto nivel competitivo para disputar los tres mundiales es un aspecto que resalta Vanessa Alipio.



“El futuro es muy prometedor. Varias de las jugadoras menores de 17 años jugarán el Mundial sub20 ahora en agosto y esa experiencia la llevarán luego al campeonato sub17 y luego estarán mejor preparadas por si son requeridas en la categoría absoluta. Así que pienso que esa experiencia ayudará para tener una mejor Selección Colombia de mayores”.



Pero el respaldo debe ser total para las futbolistas en Colombia, tal como lo manifiesta Felipe Taborda: “El futuro del fútbol femenino necesita el aporte de la dirigencia, voluntad para que se consigan los recursos y que así las futbolistas tengan su seguridad de un salario y competencia para un año completo”.



Mientras que el apoyo para el fútbol femenino se consolida por parte de los propios directivos o los patrocinadores, las jugadoras, en sus distintas categorías, siguen cosechando triunfos, como lo acaba de hacer el equipo de mayores en Copa América.