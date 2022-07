Cali se lució como la casa oficial de la Selección Colombia en la Copa América femenina

Santiago de Cali despidió a lo grande a la Selección Colombia femenina que tuvo a la capital del Valle del Cauca como su casa oficial en la Copa América 2022.



El estadio Pascual Guerrero fue una fiesta durante los 13 días que albergó el certamen continental. La afición vallecaucana demostró amor por el combinado femenino y respaldó en todo momento a las mujeres que dejaron todo en cada partido.



"Cali siempre ha mostrado ese apoyo y respaldo a la Selección Colombia Femenina. El público ha respondido con un cariño impresionante", dijo el técnico de la Selección Colombia, Nelson Abadía, luego de la victoria frente a Ecuador del domingo pasado.



El apoyo del público vallecaucano en el Pascual Guerrero se mantuvo de principio a fin. En el juego inaugural frente a Paraguay la asistencia fue de 15 mil espectadores; en el segundo compromiso ante Bolivia el estadio 'sanfernandino' acogió a 16.677 personas y en el partido de despedida de la Selección frente a Ecuador el acompañamiento del público fue de 24.580, hasta el punto que se abrió la tribuna norte para acomodar a los fanáticos que no pudieron ubicarse en occidental u oriental.



"La mejor motivación que tuvimos las jugadoras es que era el último partido en esta casa, la gente se ha contagiado de esta fiesta", dijo la atacante Leicy Santos, quien agradeció a los hinchas por el apoyo durante estos días.



Cali como epicentro del fútbol femenino

Sin duda la capital del Valle del Cauca ha brillado en los últimos años por su gran acogida y respaldo al fútbol femenino de nuestro país.



Comenzando por los dos clubes más representativos de la ciudad como América y Deportivo Cali, que han sido protagonistas en la Liga profesional quedando campeones en las últimas ediciones e incluso disputando el último título entre ellas. Además de ser siempre animadoras en la Copa Libertadores.



Igualmente, el estadio Pascual Guerrero fue la sede de la Selección Colombia femenina de mayores durante los juegos amistosos que sirvieron como preparación para la actual Copa América.



"Cali se ha ratificado como la ciudad del fútbol femenino. Esperamos seguir teniendo a la Selección Colombia en todas sus categorías", manifestó Carlos Diago, Secretario del Deporte y la Recreación.



Respaldo de los fanáticos del fútbol

Gran parte del éxito de esta edición de la Copa América femenina que se disputó en Cali fue la gran acogida del público durante los 13 días que estuvo la competencia en la capital del Valle del Cauca.



Hinchas de todas partes estuvieron presentes en el estadio Pascual Guerrero apoyando a las 'superpoderosas', que partido tras partido no escatimaron ningún esfuerzo para entregar todo de sí y obtener las victorias.



“Venimos a respaldar a las muchachas y apoyar a Catalina Usme y a la arquera Catalina Pérez; a Leicy Rincon, Linda Caicedo y, en general, a todas porque juegan muy bien. Este tipo de partidos se prestan para venir en familia, incluso mucho más que un partido de hombres”, conceptuaron los esposos Diego Mondragón y Enerie Arias para los medios oficiales de la Secretaría del Deporte, que viajaron desde Palmira.



Igualmente los caleños se disfrutaron la fiesta del fútbol femenino. Mariana González, una fiel hincha del fútbol, estuvo con sus padres en los tres partidos que la Selección Colombia disputó en la capital del Valle.



"Haber ido a los juegos de ellas, ver su esfuerzo y que el público siempre respaldó, me hizo muy feliz. Agradezco a las jugadoras por representarnos a nosotras con valor y carácter, su lucha por la equidad en el fútbol no es en vano y es justo que tengan las mismas condiciones que los hombres", resaltó Mariana que además confirmó que irá este miércoles a Armenia para apoyar al 'tricolor', en su último juego de la fase de grupos.



La Copa América femenina se despidió anoche del estadio Pascual Guerrero con la grata visita del presidente de la Fifa, Gianni Infantino. La Selección Colombia le dijo 'hasta pronto' a la ciudad de Cali yéndose como líder invicta, con puntaje perfecto y solo un gol en contra en tres juegos.



Datos sobre el impacto de la Copa América femenina, en Cali:

-1200 hombres estuvieron trabajando en la seguridad de los fanáticos y protagonistas de la Copa América femenina.



- Se generaron más de 1500 empleos de forma directa e indirectamente en el marco de la organización de la Copa América.



-129 países vieron los ocho juegos que se disputaron en el estadio Pascual Guerrero, durante los 13 días que Cali acogió el certamen continental.