Brasil es nuevo líder del ranking Fifa y Colombia subió varios puestos por las victorias

Brasil arrebató a Bélgica el número 1 en la clasificación mundial FIFA de fútbol masculina, desvelada este jueves y especialmente importante porque sirvió para determinar la composición de las copas del sorteo del Mundial-2022, que tiene lugar el viernes en Doha.



Con 1.832,69 puntos, la Seleçao desalojó a los 'Diablos Rojos' de la cima del ranking, que ocupaban desde octubre de 2018.



Los brasileños consiguieron más puntos que los belgas en los últimos días ya que disputaban partidos de las eliminatorias al Mundial, más 'remuneradores' que los duelos amistosos jugados por los belgas.



Además, Bélgica no pasó del empate 2-2 ante Irlanda el pasado sábado en un amistoso en Dublín, lo que le hizo perder unos puntos en esa clasificación, que se realiza mediante un cálculo complejo.



La campeona mundial Francia es tercera, por delante de Argentina, Inglaterra e Italia. Esa última, vigente campeona de Europa, no consiguió clasificarse al Mundial de Catar-2022 al perder ante Macedonia del Norte en la semifinal de su repesca. Pese a ese revés, la Azzurra sigue sexta.



México entra en el 'Top 10' (9º) y Costa Rica sube once puestos, hasta el 31º, aunque tendrá que disputar un repechaje contra Nueva Zelanda para saber si va al Mundial.



Por su parte Colombia, eliminada de este campeonato del mundo, subió hasta la casilla 17 de la clasificación con un puntaje de 1600.52, por encima de selecciones como Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia.



La clasificación FIFA del 31 de marzo es la que se utiliza para la distribución de los equipos en las copas del sorteo del viernes.



Además de Catar (país anfitrión), estarán en la copa 1, la de los cabezas de serie, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.