¡Bienvenidas a casa!: La Selección Colombia Femenina Sub 17 será recibida en Bogotá

El Movistar Arena, escenario de grandes conciertos en Bogotá, se vestirá de gala este miércoles para recibir a las futbolistas colombianas que quedaron subcampeonas del mundo en la India, en la categoría Sub 17.



Las puertas del escenario se abrirán desde las 9:30 de la mañana para permitir el ingreso de los aficionados, y el evento arrancará de manera oficial a las 10:45 a.m.



Se calcula que 14.000 personas ingresarán al Movistar Arena de manera gratuita para acompañar y agradecer a las jugadoras que lograron, por primera vez para el fútbol colombiano, la clasificación a la final de un Mundial de fútbol.



Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol estarán presentes, así como la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y dirigentes del fútbol regional que vienen apoyando desde hace años el balompié femenino en el país.



Familiares de las jugadoras y del cuerpo técnico fueron invitados a la ceremonia en Bogotá.



Aunque la Federación Colombiana no dio a conocer el programa que se llevará a cabo, se asegura que habrá palabras y anuncios importantes de parte del Presidente de la entidad, Ramón Jesurún, del máximo directivo de la Dimayor, Fernando Jaramillo, y de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia.



Los premios prometidos y la creación de una Liga femenina seria y duradera para el próximo año, son algunos de los temas que tocarán los directivos ante las jugadoras de la Sub 17.



Para el evento también están invitados algunos artistas que amenizarán la velada en el Movistar Arena.



Más homenajes

Una vez concluya el evento de hoy, las jugadoras retornarán a sus ciudades de origen para un merecido descanso.



Sin embargo, en esas regiones también serán objeto de homenajes, como en Cali, donde se está organizando un evento para reconocerles lo hecho en la India a las diez jugadoras de esta zona del país que integraron la Selección Colombia.