Baja en la Selección Sub 20: La razón por la que Daniel Luna salió de la concentración de Colombia

Daniel Luna será baja de la selección colombiana Sub 20 en el arranque de la fase final del Suramericano, cuya instancia comenzará a jugarse este martes en Bogotá.



El jugador vallecaucano abandonó la concentración del equipo nacional luego de ser requerido por su nuevo club, el Mallorca de España, quien lo necesita para que comience el trámite del permiso de trabajo en ese país.



Sin embargo, la Federación Colombiana, el jugador y el Mallorca, acordaron su regreso para el próximo 3 de febrero.



"El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 20, informan que el jugador Daniel Luna se retiró de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta España y cumplir compromisos con su nuevo club el Real Mallorca de LaLiga", dijo la Federación Colombiana en un comunicado.



Precisó la entidad que "El jugador, de 19 años, debe atender la petición de su nuevo equipo, en donde tendrá que gestionar la documentación de trabajo. Debido a que el Suramericano Sub 20 no se juega bajo fecha FIFA y los clubes tienen la potestad de solicitar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente, el futbolista debe viajar a cumplir con el requerimiento del club".



Confirmó la Federación que conjuntamente con el jugador y el equipo español, acordaron su regreso para reincorporarse el próximo 3 de febrero al grupo que es dirigido por Héctor Cárdenas, para afrontar los partidos restantes del hexagonal final.