Amistosos de la Selección Colombia: un ensayo para 'calibrar' el nivel de los jugadores

Los dos partidos amistosos que sostendrá Colombia en territorio asiático, el viernes 24 ante Corea del Sur, y el próximo martes 28 de marzo frente a Japón, servirán de laboratorio al técnico Néstor Lorenzo para ver con quiénes contará para la siguiente eliminatoria mundialista.



Aunque en la lista de convocados que viene trabajando en Seúl hay jugadores veteranos como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas y Falcao, no cabe duda de que —más allá de los nombres—, también deberán pasar la prueba para seguir siendo tenidos en cuenta.



Los jóvenes que se vienen asomando con buenas condiciones como John Jáder Durán, John Lucumí, Kevin Castaño, Juan David Mosquera, Nelson Palacio, Dylan Borrero y Jorge Carrascal también deberán revalidar esas bondades para afianzarse como los ejes del recambio que pide la Selección.



De ahí la importancia de los encuentros ante Corea y Japón, un análisis que los mismos jugadores del equipo nacional tienen claro.



“Son dos partidos importantes para lo que se quiere, para la construcción como equipo, como Selección; tendremos dos rivales fuertes y es una bonita oportunidad para los jugadores que venimos desde hace rato en el proceso, pero también para los nuevos”, señaló el arquero Camilo Vargas.



Aseguró el meta bogotano que ataja en Atlas de México que la mezcla de jugadores experimentados con los jóvenes ha sido buena.



“El cambio generacional que se ha venido dando en cuanto a los nombres ha sido positivo; en la estructura de juego se ha visto una buena cohesión entre todos”, manifestó Vargas.



Entre tanto, el zaguero Carlos Cuesta, que a sus 24 años compite por la posición de titular en una zona donde en los últimos años han mandado Yerri Mina y Dávinson Sánchez, fue claro al afirmar que la única manera de permanecer en la Selección es haciendo las cosas bien.



“Algunos venimos de un proceso desde hace varios años y hemos estado cercanos a la Selección, y queremos seguir. La única manera de ganarse la permanencia es viniendo aquí, jugando, haciéndolo bien y teniendo el respaldo del entrenador”, aseguró.

Nombres para ver

En las prioridades de recambio para el exarquero Óscar Córdoba está precisamente la posibilidad de ver una cara nueva bajo los tres palos.

Argumenta el exSelección Colombia, Boca Juniors, América y Deportivo Cali, entre otros, que ya se sabe lo que ofrecen David Ospina y Camilo Vargas, y que por eso llegó el momento de ver una figura joven en el pórtico.



“Yo quiero ver arqueros, no hemos tenido la oportunidad de hacer el recambio en esa posición; Ospina no está jugando, agradezcamos que las eliminatorias no han comenzado. Pero ya sabemos lo que él da y lo que también ofrece Vargas”, dijo Córdoba en Espn.



Y agregó: “Que ataje Devis (Vásquez), que Montero tape... es el momento de que salga una nueva cara para ver de qué estamos hechos. Yo sé qué podemos esperar de Camilo Vargas, a Montero le hemos visto un partido bueno con la Selección. ¿Vamos a seguir esperando para poner a alguien nuevo en el arco?”.

Veteranía con juventud

En el mismo programa, Faustino Asprilla dijo que para estos partidos amistosos en Asia prefiere ver en el ataque un jugador joven al lado de un experimentado.



“Quiero ver a Falcao otra vez... hace rato que no juega, hay que ponerlo; y al lado de él a Johan Durán”, dijo el exdelantero del combinado nacional.



La palabra la tiene el técnico Néstor Lorenzo con dos partidos que son ideales para probar, pero, sobre todo, para ver el nivel de sus jugadores.

La posible titular ante Corea

A las 6:00 a.m. del viernes, hora colombiana, será el primer encuentro amistoso en Asia entre el combinado nacional y Corea.



Aunque el técnico Néstor Lorenzo ha tenido pocos entrenamientos, se prevé que para este compromiso habrá una combinación entre jugadores experimentados y algunos jóvenes.



En el arco es casi fijo que esté Camilo Vargas, quien ha sido el segundo del equipo, detrás de David Ospina.



En defensa es muy factible que jueguen Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Jáner Lucumí y Johan Mojica, aunque también se le podría dar chance a Déiver Machado, de buena campaña en Francia.



En la mitad del campo estarían Nelson Palacio, Matheus Uribe, James Rodríguez y Jorge Carrascal, quien también podría aparecer como extremo por izquierda.



Para el ataque, Falcao García iniciaría jugando al lado de Rafael Santos Borré o de John Jáder Durán.

En detalle

Este lunes el seleccionado nacional entrenó con 18 futbolistas en el Goyang Stadium de Seúl. La práctica contó con un calentamiento en gimnasio, seguido de trabajos de balón en cancha, con énfasis en movilidad y precisión.



Este mismo lunes en la tarde se unieron al equipo los jugadores de la Liga colombiana como Álvaro Montero, Kevin Castaño, Yílmar Velásquez, además de James Rodríguez y Matheus Uribe, procedentes de Grecia y Portugal.



El último jugador que faltaba por llegar para completar el grupo de 24 convocados era el cartagenero Diego Valoyes, que arribaba a Seúl en la madrugada de este miércoles, desde Argentina.