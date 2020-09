Se realizó la presentación de Cali como sede del Mundial de Atletismo Sub-20 en 2022

Juan Carlos Pamo

En horas de la mañana de este lunes 7 se realizó la presentación oficial de Cali como sede del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, evento que se llevará a cabo en 2022.



En la rueda de prensa hicieron parte Ximena Restrepo, Vicepresidenta de la World Athletics y medallista olímpica colombiana en los Juegos de Barcelona 1992; Helio Gesta, presidente de la Confederación Suramericana de Atletismo; el secretario general de Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano; Lina Barrera, Viceministra del deporte, y el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ingeniero Ramiro Varela Marmolejo.



El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, quien no pudo estar en la reunión, envió un mensaje de felicitación a Cali por su exitosa candidatura, pues afirmó estar encantado de que la comunidad mundial de atletismo regresará a Sudamérica en 2022.



"Estamos aquí para celebrar la decisión de darle a Cali la oportunidad de albergar el Campeonato Mundial Sub 20 que se celebrará en 2022. Estamos muy emocionados, porque Colombia es uno de las naciones atléticas mejor ranqueadas a nivel mundial desde 2011, particularmente con el crecimiento de su gran estrella Caterine Ibargüen y no podemos olvidar a Anthony Zambrano, quien se convirtió en campeón panamericano en 2019 en Lima. También estamos muy emocionados porque Cali es una ciudad grande y cuenta con excelentes escenarios deportivos", indicó Coe.



Por su parte, Ximena Restrepo expresó su felicidad por esta adjudicación: "estoy muy contenta de estar aquí celebrando con toda la familia atlética colombiana la designación de este campeonato mundial para Cali. Esta es una responsabilidad muy grande que tenemos como país porque este es un evento que va a involucrar a todos los colombianos, no solo al departamento del Valle. Este va a ser un evento en el que Colombia va a poder mostrar la capacidad que tiene y cómo se ha ido desarrollando en el deporte, ahora con un mundial Sub 20 en el que van a estar 170 países lo que es un desafío muy grande para todos nosotros".



Helio Gesta, presidente de la Confederación Suramericana de Atletismo, expresó el honor que sintió de hacer parte del acto de lanzamiento del campeonato Sub 20: "Para mí es un gran honor participar de este acto de lanzamiento del Campeonato Mundial sub 20 Cali 2022. Cali ya tiene la experiencia pues en el año 2015 tuvo la oportunidad de estar acompañando la preparación de la Federación Colombiana de Atletismo para estos mundiales, es realmente muy importante felicitar a las autoridades políticas de Colombia, por comprender en este momento tan difícil la importancia del deporte, también es necesario felicitar a los dirigentes deportivos de Colombia, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Atletismo, ya que podemos ver que este es un trabajo de muchos años, son personas que realmente trabajan por el deporte; es por eso que se pueden ver los resultados que tiene Colombia a nivel mundial, con excelentes deportistas en varias pruebas. Finalmente, es una oportunidad para los atletas, no solo de Colombia, sino para todo Sudamérica. Les deseo suerte en la organización del evento porque van a tener mucho trabajo durante estos dos años".



La Viceministra del deporte, Lina Barrera, ratificó las palabras del Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, quien expresó el apoyo del gobierno para la realización de este Mundial, "Quiero ratificar las palabras que ha hecho el Presidente Iván Duque, respecto al apoyo de este Mundial Sub 20, estos son eventos esenciales que necesita nuestro país primero para reactivar la economía, pero sobre todo para enviarle un mensaje a todos los deportistas de que el gobierno nacional los quiere apoyar mediante estos eventos internacionales que nos van a ayudar mucho no solo al departamento del Valle sino a todo Colombia. Es una oportunidad para trabajar en equipo con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía, el COC y la Fecodatle para que este evento tenga la altura y podamos recibir a esos más de 170 países en Colombia. Queremos enviarles nuestro mensaje de apoyo para que este evento se realice en Colombia", afirmó.



Finalmente, el Secretario General del COC, Ciro Solano, dejó ver la emoción que siente por esta candidatura "estoy emocionado, soy un hombre del atletismo, muy emocionado porque hacer un mundial en un país como el nuestro no es fácil y más por la situación actual que atraviesa el mundo. Estamos muy entusiasmados y quiero invitar a la prensa nacional e internacional para que este mundial sea un éxito y Colombia sea una vitrina ante el mundo y que el deporte sea un instrumento para reactivar la economía. El COC y su presidente auguran grandes éxitos en el 2022. Felicitaciones a la familia del atletismo en este gran evento. Vamos a hacer la fiesta y queremos ser protagonistas de esta".



En esta oportunidad, Cali se convertirá en la segunda ciudad latinoamericana, junto a Santiago de Chile, en llevar a cabo este magno evento deportivo.



Los escenarios con los que cuenta la Alcaldía de Cali para la realización del Mundial son el Estadio Pascual Guerrero y el estadio Pedro Grajales.