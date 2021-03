Se radicó el proyecto de la nueva Ley del Deporte que busca beneficiar a los atletas

Juan Carlos Pamo

El presidente Iván Duque (c) junto al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, durante el acto de presentación y radicación de la nueva Ley del Deporte.

En la Casa de Nariño y ante el presidente, Iván Duque, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, presentó el proyecto de la Ley "por la cual se reforma la legislación en materia del deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre y se dictan otras disposiciones".



Esta reforma, que pretende la actualización y modernización de la legislación vigente adaptándola a los nuevos estándares internacionales y respondiendo a los nuevos desafíos del sector afrontará cuatro debates. El primero, en la Comisión Séptima del Senado, que, de aprobarse, pasará a plenaria del Senado, para luego ser analizado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y de ahí, a la plenaria de Cámara. Si es aprobado en último debate pasará a sanción presidencial.



Durante su intervención, el ministro Lucena manifestó: "Señor presidente, desde que llegamos a hacer parte de este gobierno soñábamos con ver crecer deportivamente este país, pero con un enfoque social. Los ministerios del deporte no son exclusivamente para crear medallas, son para transformarles los cerebros a los jóvenes de una manera positiva para que sepan trabajar en equipo y todos los días levantarse con optimismo a conseguir una nueva meta. Y ese es el producto de estos años de trabajo. Esta es una ley que necesitaba ser actualizada. [...] Le hemos cumplido al país en el deporte de manera positiva y le puedo dar la certeza, señor presidente, de que esta reforma va a beneficiar a muchos niños y niñas de Colombia, porque el deporte es el verdadero transformador social".



Lucena señaló también, como algo histórico, que, con la reforma, el deporte será catalogado como una profesión y que ello traerá un sinnúmero de beneficios jurídicos y sociales para los deportistas.



Asimismo, anunció que la inclusión del programa Talentos Colombia es uno de los puntos destacados de la Ley. "No habrá un solo joven que no tenga la oportunidad de demostrar su potencial deportivo y que quede en una ley de la República garantizará que esos procesos se puedan continuar, porque el deporte debe ser una política de Estado", dijo.

Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, resaltó que: "En este gobierno hemos dado pasos transcendentales por el deporte: la creación del ministerio; la ley con la cual fortalecemos la institucionalidad para luchar contra el dopaje; la modernización de la infraestructura antidopaje en Colombia y, ahora, también cumplimos otro propósito, el de radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que actualiza las normas sobre el deporte en nuestro país, que datan de 1995, con la Ley 181".



La nueva normatividad, que contiene 11 títulos y 125 artículos, facilitará un desarrollo equilibrado y sostenible del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, basado en principios de inclusión social, equidad y participación democrática de toda la población del territorio colombiano. Propenderá también por la reducción de la desigualdad, que beneficiará a todos los actores del Sistema Nacional del Deporte y a las entidades y organismos del deporte asociado en sus respectivos niveles: nacional, departamental, municipal y distrital.



La construcción de esta iniciativa contó con la participación, entre otros, de ciudadanos, congresistas, asociaciones, deportistas, dirigentes de las federaciones deportivas nacionales, los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano, universidades, grupos étnicos, asociaciones de personas en condición de discapacidad, así como de víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado.



En total, se realizaron siete foros regionales y nueve mesas técnicas con los actores del Sistema Nacional del Deporte. Fueron más de 128 mil participantes, entre quienes se destaca la inscripción de 571 personas pertenecientes a grupos étnicos, 321 afrocolombianos, 110 indígenas, 27 raizales, 108 representantes de población negra, cinco palenqueros y 247 personas con discapacidad.

Durante el acto, que se realizó en la Casa de Nariño en Bogotá, la congresista Hurtado Sánchez, quien ha sido la coequipera del Gobierno Nacional en la elaboración del documento que contiene la nueva ley, se mostró satisfecha por la iniciativa que revolucionará la hoja de ruta deportiva en el país.



“Ha sido un día muy especial para el deporte colombiano, después de 25 años se radica un proyecto le moderno, incluyente, diferencial, con enfoque de genero, que brinda la posibilidad al Ministerio del Deporte como ente rector para generar un sistema articulado especialmente al servicio del deporte colombiano. Es importante resaltar que este ministerio enfoca esta ley con el espíritu que ha venido trabajando, un espíritu no solamente de consecución de medallas sino de transformación de sociedad, de vida y de rescate de nuestros niños niñas y adolescentes”.



Esta iniciativa de autoría del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte, será abanderada por el Partido de La U, en cabeza de su directora, la Dra. Dilian Francisca Toro, y la Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez.