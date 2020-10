¡Se inicia la Liga! Con dos juegos arranca este miércoles el torneo profesional de baloncesto

Juan Carlos Pamo

Desde este miércoles y hasta el 24 de noviembre, el coliseo Evangelista Mora de Cali será el escenario donde se podrán vivir las emociones, energía, talento y fuerza del deporte de la pelota naranja, con 8 equipos que se disputarán el título de campeón de la Liga de Baloncesto Profesional.



Durante el fin de semana los equipos arribaron a la ciudad para concentrarse en la burbuja del Baloncesto que tiene lugar en el Hotel Dann Carlton y donde comenzarán con entrenamientos.



Por su parte, el Team Cali Puro Corazón lleva dos semanas de entrenamientos dobles, con 12 jugadores que están dispuestos a sudarse la camiseta para ser el mejor anfitrión y equipo de esta versión 2020.



“Antes de mi llegada el equipo ya venía practicando y yo he incorporado nuevas cosas que nos harán más fuertes y estrategas. Hay mucha disposición de los jugadores, muchas ganas y hemos ido progresando a medida que pasan los entrenamientos”, manifestó Fernando Rivero, DT del Team Cali Puro Corazón.



La primera fecha tendrá lugar este miércoles, a las 7:10 p. m. con Titanes vs. Cóndores y a las 9: 00 p. m. con Búcaros vs. Cimarrones. Recordemos que los partidos de la LBP tendrán transmisión por televisión nacional a través del canal WIN Sports.



“Estamos complacidos de cumplir una buena jornada de preparación para llegar en óptimas condiciones. El favoritismo es para la afición, nosotros como equipo tenemos los pies sobe la tierra y queremos hacer un torneo respetando a los rivales y trabajando fuerte, esa es nuestra consigna, vamos a ser competitivos para estar a la altura de este gran evento deportivo”, dijo Tomás Díaz, DT de Titanes de Barranquilla a su llegada a la Burbuja del Baloncesto.



Otro equipo que se siente preparado es Piratas de Bogotá, cuyo cuerpo deportivo y técnico ya está instalado en Cali. “Estamos muy contentos porque esta actividad representa mucho para el país en términos de oferta recreo deportiva; dada la pandemia existen pocos eventos y este que tiene transmisión por televisión nos va permitir ayudar a todos lo que en nuestro país han sufrido por el confinamiento”, aseguró José Tapias, DT de Piratas.



Hasta que finalice el torneo más de 180 personas, perteneciente a la planta de la LBP, estarán inmersos en una burbuja, al estilo de la NBA, para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad.



“Nuestro objetivo es tratar de quedar campeones y hacer la mejor representación de nuestra región. Nunca he experimentado la burbuja, el encierro será lo más difícil, pero esperamos que no nos afecte y estamos muy concentrados en ganar”, argumentó Divier Pérez, jugador de Tigrillos de Antioquia.



La Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación, vienen trabajando desde hace meses para ser los mejores anfitriones de la Liga de Baloncesto Profesional, que abre el calendario de eventos de gran formato en nuestra Cali Ciudad Deportiva.



“La Alcaldía de Cali en cabeza de Jorge Iván Ospina, la secretaría del Deporte y el Ministerio del Deporte, estamos apoyando la realización de esta Liga Profesional, donde 8 equipos de toda Colombia van a estar dando el mejor juego”, manifestó Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación.