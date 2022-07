Se inicia la cuenta regresiva para el Mundial de Atletismo Sub 20 de Cali

Con un show de luces y a ritmo de salsa se inició la cuenta regresiva para el Mundial de Atletismo Sub 20, que tendrá como anfitrión al Valle del Cauca. De esta manera, comienza a correr el tiempo para la cita que cumplirán 1.500 atletas de 175 naciones entre el 1 y el 6 de agosto.



“Este es día de gloria para el Valle del Cauca. Iniciamos la cuenta regresiva para que el departamento escriba un nuevo capítulo en la historia deportiva con el Campeonato Mundial Sub 20 de Atletismo, un evento que nos permitirá mostrar por qué somos invencibles”, dijo María Leonor Cabal, gobernadora encargada del Valle del Cauca, en la ceremonia a la que asistieron las directivas del World Athletic, autoridades nacionales y municipales.



Uno de los momentos más emotivos del evento, que tuvo como epicentro el estadio 'Pascual Guerrero', fue la puesta en escena del relevo generacional, en la que participaron niños y jóvenes beneficiarios del programa Semilleros Deportivos de la Gobernación. Las juveniles manos pasaron la posta al legendario Pedro Grajales, símbolo del atletismo vallecaucano.



El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, al destacar la confianza del World Athletic al designar la sede del certamen mundial a Cali, aseguró que es un importante reconocimiento para la región, "es un orgullo recibir esta posta que para el atletismo significa trabajo en equipo, compañerismo, disciplina y responsabilidad. Este evento nos permitirá mostrar por qué somos invencibles, por qué el Valle siempre adelante y por qué el deporte es de oro puro en este departamento”.



Durante la ceremonia se hizo el descubrimiento de un monumento al 'Deporte Rey', un legado del Gobierno del Valle Invencible, como homenaje a los grandes talentos forjados de oro puro y a todos los atletas que hacen grande esta disciplina deportiva en el mundo.



La 'Sultana del Valle' se convertirá en la segunda ciudad latinoamericana, junto a Santiago de Chile, en llevar a cabo este evento que reúne a las grandes figuras del atletismo mundial en la categoría sub 20.