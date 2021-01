Alejandro Cabra Hernandez

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio desmintieron que en febrero se lleven a cabo discusiones sobre una eventual anulación del evento, previsto en julio y agosto de este año tras haber sido aplazado en 2020 debido a la pandemia de covid-19.



Se trata de "falsas informaciones", afirmó el director general del comité de organización, Toshiro Muto, al referirse a las especulaciones de los medios de comunicación japoneses.

Según esos medios, el Comité Olímpico Internacional (COI) debe discutir en febrero si los Juegos Olímpicos se celebran o no.



"Cuando ese tipo de información sale a la superficie algunas personas pueden sentirse inquietas", declaró Muto.



"Quiero decir que no pensamos para nada de esa manera y que esos artículos son falsos", agregó.



Por su parte, el presidente del comité de organización, Yoshiro Mori, citado por la agencia Kyodo, estimó que es "absolutamente imposible" aplazar los Juegos tras las fuertes inversiones, particularmente en el aspecto humano, realizadas hasta ahora.



Mori dijo que Japón debería determinar, en función de la evolución de la pandemia, si acepta espectadores extranjeros en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. "Deberemos tomar una decisión difícil entre febrero y marzo".



Por otra parte, Muto no le dio importancia al sondeo publicado el domingo que daba cuenta de una caída del apoyo de la opinión pública a la celebración de los Juegos Olímpicos.



La semana pasada, Japón declaró el estado de emergencia en Tokio y sus regiones limítrofes debido al aumento de los casos de covid-19.

Escepticismo

Eso refuerza el escepticismo de la opinión pública con respecto a los Juegos Olímpicos.



En el sondeo de la agencia de prensa Kyodo, 45% de las personas interrogadas se manifestaron favorables a un nuevo aplazamiento de los JO y 35% a que sean definitivamente anulados.



"El número de personas que pide el aplazamiento de los Juegos aumentó mucho, pero eso significa que esas personas siguen queriendo que los juegos se celebren", dijo Muto, buscando un lado positivo.



"Por supuesto, para que se lleven a cabo, debemos garantizar que organizamos Juegos seguros con medidas contra el virus", dijo Muto.



El gran remero británico Matthew Pinsent, cuatro veces campeón olímpico, llamó el lunes a desplazar los Juegos Olímpicos de verano, celebrando los de Tokio en 2024, los de París en 2028 y los de Los Angeles en 2032.



El nuevo estado de urgencia para Tokio y su gran periferia es por una duración inicial de un mes. Este dispositivo consiste principalmente en pedir a los restaurantes y bares cerrar a las 8:00 p.m., a incitar a las empresa a recurrir al teletrabajo y la población a evitar los desplazamientos no esenciales la noche.



Este estado de emergencia podría ser extendido desde esta semana a regiones del oeste del país, según medios locales.



Los eventos deportivos son mantenidos bajo el estado de urgencia, pero el número de espectadores es limitado al 50% de la capacidad de acogida de cada sitio, y no debe superar las 5.000 personas.



Dos partidos de la primera jornada del campeonato nacional de rugby fueron por otra parte anulados tras una cuarentena por casos de contaminación en cuatro equipos.



Japón no debería comenzar las vacunaciones contra el covid-19 antes de finales de febrero.



El primer ministro Yoshihide Suga se reunió este martes con el millonario y filántropo estadounidense Bill Gates. Según los medios de comunicación nipones, los dos coincidieron en la importancia de favorecer también la vacunación en los países emergentes, con vistas sobre todo a los Juegos de Tokio.