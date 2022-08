¡Se acerca la carrera del Zoo 2022! Esta vez se correrá por la conservación de una rana 

El domingo 21 de agosto se realizará la quinta versión de la Carrera del Zoo, en la que 2600 personas estarán caminando, trotando o corriendo, mientras admiran este espacio natural.



Cada una de las distancias saldrá con quince minutos de diferencia, es decir que la distancia de 10K empieza a salir a las 6:30 a.m. 5K tendrá su salida a las 6:45 a.m. y 1.5K disfrutará de su recorrido al interior de las instalaciones del Zoo a las 7:00 a.m.



Este evento además de ser una convocatoria de sociabilidad para las familias y atletas de la región, hace parte del proyecto de la conservación de la rana Oophaga lehmanni, especie en peligro crítico de extinción.

Para finalizar es importante tener en cuenta que, cada corredor podrá reclamar su kit los días 19 y 20 de agosto desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. jornada continua en el Centro Comercial Centenario, plazoleta central, ubicada en el primer piso para recibir su camiseta, kit con obsequio de patrocinadores y número de carrera.



Toda la información la encuentran en la página web del evento: juanchocorrelon.com o en Facebook e Instagram como @juanchocorrelon.

Recomendaciones para este evento

1. No alimentar ni tocar los animales.

2. Respetar la señalización y la barrera de los recintos de los animales.

3. Como no habrá servicio de parqueadero, recomendamos a los corredores utilizar transporte público o solicitarle a algún familiar o conocido que los acerque al zoológico.