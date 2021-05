Prometedor comienzo de Juan Sebastián Muñoz en el AT&T Byron Nelson en Texas

Juan Carlos Pamo

Después de no superar el corte la semana pasada en el Wells Fargo Championship, Juan Sebastián Muñoz se sacudió este jueves haciendo seis golpes menos en la primera ronda del AT&T Byron Nelson, el cual se disputa en el TPC Craig Ranch (McKinney, Texas).



El bogotano arrancó el día por el 'tee' del hoyo 1 con un fallo, pero rápidamente se levantó con 'birdies' al 2, 5 y 6. Además, antes de finalizar esa vuelta se marcó el primer 'eagle' del día en el 9 (par 5).



Empezando la segunda mitad de su recorrido Muñoz estuvo en pares hasta la bandera del 12 en la que volvió a hacer dos golpes menos, enseguida se anotó un 'bogey' y en la del 16 repitió con un 'birdie' para finalizar con tarjeta de 66 (-6) y cerca del Top-10, puesto 14 parcial.



"Me sentí muy bien, me sentí cómodo. No arranqué perfecto haciéndole 'bogey' al 1, pero me recuperé muy bien en el 2 y, luego, pues dos águilas al 9 y al 12 lo cual ayuda a cualquier ronda. Estoy muy feliz, muy bien con las sensaciones y listo para mañana", dijo una vez finalizó su ronda a los micrófonos de Golf Channel.



En lo que va de esta temporada del PGA Tour, Juan Sebastián ha jugado 20 torneos en los cuales ha superado el corte en 14 oportunidades logrando además dos Top-10 (THE CJ CUP @ SHADOW CREEK y Valero Texas Open). Además, de seguir por esta senda llegará en un gran momento al PGA Championship de la siguiente semana, el segundo 'major' de este 2021.



Por otro lado, aunque estaba en el 'field', en la noche del miércoles el antioqueño Camilo Villegas se vio obligado a abandonar la competición durante el Pro-Am al sentir de nuevo molestias en su espalda, las mismas que lo sacaron la semana pasada del Wells Fargo.