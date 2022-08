La Selección Colombia femenina de voleibol no deja de sorprender. Las orientadas por el técnico brasileño Antonio Rizola sigue demostrando su crecimiento en un proceso de varios años que ha dado resultados, y que con el paso del tiempo ha consolidado a Colombia como una de las potencias del continente.



El equipo femenino acaba de cerrar su participación en la Copa Panamericana que se realizó en México donde obtuvo la medalla de plata, alcanzar el cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, y obtener un sonoro triunfo por primera vez ante los Estados Unidos, actual campeón olímpico.



Pero los objetivos del elenco nacional no paran allí y la semana que viene comenzará la última fase de preparación para lo que será su participación en el Mundial de Países Bajos y Polonia, que iniciará el próximo 23 de septiembre y en donde nuestro país asistirá por primera ocasión.



No cabe duda que esta generación dorada de voleibol femenino colombiano ha dado un salto de calidad con Rizola desde el año 2017, cuando asumió las riendas del equipo nacional.



Su alma de educador ha sido vital para convencer a las voleibolistas que pueden llegar bien alto en esta disciplina, y hoy por hoy están viviendo un momento épico a nivel internacional.



Colombia es una de las 24 naciones que estarán presentes en la Copa Mundial y el objetivo es tratar de avanzar de la fase de grupos, donde deberá medirse a Brasil, Japón, China, Argentina y República Checa.



Una tarea nada fácil, pero dice Rizola que con trabajo y disciplina pueden dar la sorpresa en la cita orbital.

¿Qué conclusiones sacó de la participación en México?

La satisfacción es muy grande. Una vez más cumplimos los objetivos y retos. Pudimos estar en el podio de la competición y tener resultados inéditos como fue derrotar a Estados Unidos, llegar por primera vez a la final de la Copa y ganar la medalla de plata. Es un mérito para nuestras jugadoras y demuestra que vamos bien en nuestro proceso.



¿Se planificó el torneo pensando en que era posible llegar a la final?

Inicialmente nos habíamos puesto la meta de estar en el podio. Se tuvo un torneo con un nivel muy alto. Nos tocó enfrentar rivales difíciles como Canadá, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, México y República Dominicana. Llegando a la final superamos nuestras expectativas que era subirse al podio.

¿La victoria histórica ante Estados Unidos y llegar a la final de la Copa, es una ratificación de que el equipo está cerca de su techo deportivo?

Queremos siempre más, estamos trabajando para llegar al campeonato mundial en buenas condiciones. Esta Copa era complicada, pero lo que vamos a enfrentar en el Mundial será aún mucho más difícil; por eso vamos a completar nuestra preparación en un torneo amistoso en Francia.

Nos imaginamos que otro de los objetivos del torneo en México era darle rodaje y competencia a jugadoras que venían de lesiones...

Exactamente. Este años las jugadoras llegaron de su temporada europea con muchas lesiones. Tuvimos que recuperar a Amanda (Coneo), Yeisy (Soto) Margarita (Martínez), Camila (Gómez), entre otras, que llegaron muy mal físicamente. En México ya pudimos jugar con casi todo el equipo completo. Seguimos buscando el mejor nivel de cada una cuando estamos a cuatro semanas del Mundial.

¿Le sorprende cada vez más este proceso y el nivel que demuestra su equipo?

No, no me sorprende su alto nivel porque trabajamos desde hace un buen tiempo con ellas. Además, contamos con un gran apoyo de la Federación Colombiana de Voleibol, del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico Colombiano, quienes nos han dado todas las herramientas en lo deportivo, administrativo y logístico para trabajar. El voleibol no solo se hace dentro de la cancha, también se hace afuera de ella con apoyo en áreas específicas e interdisciplinarias.

¿Qué expectativas reales tiene para el Mundial?

No podemos olvidarnos que Colombia es el único país dentro de los 24 que participará por primera vez en un campeonato del mundo.

Dentro de los cinco primeros lugares del escalafón mundial, hay tres equipos que están en nuestro grupo: Brasil, China y Japón.

De los otros dos que están en la zona, Argentina es un clásico rival de torneos acá en la región y acabamos de enfrentarlo en la clasificación a los Juegos Panamericanos 2023. Perdimos con ellos en la final del torneo, pero pudimos obtener ese cupo también.

A República Checa lo vimos en el Challenger de Croacia donde estuvimos, pero no lo enfrentamos.

Es un grupo muy difícil, clasifican cuatro equipos a la otra fase. Mis expectativas son que el equipo dé el ciento por ciento de su rendimiento que es un nivel distinto al de los rivales que vamos a enfrentar.

Entiendo que en el grupo hay rivales superiores a nosotros, pero podemos crearles problemas y aprovechar las oportunidades.

¿Está tranquilo con la preparación que han tenido para el Mundial?

Desde que clasificamos al Mundial le dije a Néstor Useche, el presidente de la Federación, que debíamos realizar 20 partidos internacionales antes del evento orbital. Recordemos que los países de Suramérica juegan muy poco a nivel internacional, a excepción de Brasil y Argentina que son invitados permanentes a torneos.

Por fortuna, el presidente hizo la gestión y llegaremos a la Copa Mundo con 23 juegos internacionales.

¿Tiene definida la convocatoria final para el Mundial?

No, pueden existir cambios esta semana. Mañana se define el grupo que va a Francia y luego al Mundial. Queremos llevar las mejores 14 jugadoras para tener un equipo altamente competitivo.

Hemos visto caras nuevas en el proceso pensando en el recambio generacional...

Jamás trabajé pensando en el momento. Desde que llegué al país se ha hecho ese recambio con calma para proyectar nuevos talentos. A este grupo se ha traído jóvenes para que vayan adquiriendo experiencia.



¿Su estadía en Colombia está garantizada hasta cuándo?

Este año extendimos la vinculación con la Federación por dos temporadas más. El objetivo es poder realizar todo el ciclo olímpico y nuestra meta es que este equipo pueda llegar a unas justas olímpicas por primera vez.