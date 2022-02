Nicolás Echavarría e Iván Ramírez, en el corte del Astara Golf en Bogotá

El antioqueño Nicolás Echavarría y el santandereano Iván Camilo Ramírez quedaron este viernes como los dos colombianos habilitados para el fin de semana en el ASTARA GOLF CHAMPIONSHIP Presentado por Mastercard, competencia del Korn Ferry Tour estadounidense y que se desarrolla en el Country Club de Bogotá.



Luego de un año en el que se alejó del golf para dedicarse a trabajar en temas financieros, el estadounidense Ben Griffin ha encontrado la mejor versión de su juego y con rondas de 68 y 61 golpes es el puntero del campeonato tras estos primeros 36 hoyos de juego.



Con un total de 129 (-12), el jugador de 25 años supera por dos golpes al colíder de la primera ronda, el estadounidense Ryan McCormick (69) y al sudafricano MJ Daffue (67). En el cuarto lugar, a dos golpes del puntero, se sitúan Rob Oppenheim (64) y el sueco Vincent Norrman (65).



Por segundo día consecutivo, la ronda de juego concluyó apenas en el límite que permitió la lluvia, con el último jugador saliendo del campo con el comienzo de una nueva tarde pasada por agua en el norte de la capital colombiana. Un total de 77 jugadores quedaron entonces habilitados para los 36 hoyos del final.



Echavarría, por su parte, firmó un 70 para empatar el puesto 24 de la general. Dos 'birdies', en los hoyos 9 y 13, y un único 'bogey' al 10, dan cuenta de una jornada llevada con mucho cuidado por el antioqueño. "He mejorado mucho desde el comienzo de esta semana, me vengo sintiendo mejor, esperemos que sigamos así", comentó Echavarría, quien superó su segundo corte de la temporada.



Iván Camilo Ramírez, firmó una de las mejores rondas del día, un destacado 63 (-8) libre de errores que igualó el récord del campo Fundadores en el campeonato y que le permitió superar su primer corte en el Korn Ferry Tour, apenas en su segunda presentación en el circuito.



Ramírez, con condiciones parciales en el tour para 2022, aprovechó para bajar el par a los tres pares 5 del campo, volviendo en 30 en la vuelta del 1 al 9 para con 137 (-4) meterse al fin de semana en el límite, compartiendo el puesto 57. “Traté de jugar una ronda como si se tratara de un ‘Monday’. Me vi obligado a jugar agresivo, pero entré en lo que llaman la zona y afortunadamente logré el objetivo. Ahora viene el fin de semana y necesito un buen resultado para seguir jugando definitivamente en este tour”, sostuvo Ramírez, quien hasta el momento tiene condición parcial para este año.



El bogotano Marcelo Rozo, por su parte, contó su segundo 70 en Fundadores, quedándose con 140 (-1) fuera del corte, lo mismo que los aficionados Esteban Jaramillo (+6) y Pablo Restrepo (+7), los otros jugadores nacionales presentes.



Aprovechando que este viernes tuvo turno en Pacos y Fabios, el argentino Marcos Montenegro se despachó con una ronda libre de bogeys de 62 golpes. Seis birdies y un águila para terminar en el 9, par 4, marcaron el recorrido del jugador de 24 años.



“Sabía que tenía que jugar agresivamente hoy en el campo corto. Es difícil manejar la ansiedad de tratar de llegar con pocos golpes al green pero creo que lo manejé de buena manera. Es un torneo que tenía muchas ganas de jugar y ahora solo quiero enfocarme en el fin de semana”, sostuvo Montenegro, quien viene de empatar el puesto 39 la semana pasada en el Panamá Championship.



El corte quedó fijado en 137 (-4) y fue superado por 71 jugadores. La tercera ronda iniciará a partir a las 7:30 a.m. con grupos de tres jugadores saliendo por el tee del 1 y 10.