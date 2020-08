"Muy feliz por lo hecho en mi primer The Tour Championship": Juan Sebastián Muñoz

Juan Carlos Pamo

Cerrando otra gran semana en la máxima categoría del golf mundial, el colombiano Juan Sebastián Muñoz empató en la octava posición al cierre del BMW Championship, segunda competencia de los playoffs de la FedEx Cup estadounidense y que concluyó, con un vibrante desenlace, este domingo en Illinois.



Muñoz, en la que es sin duda su mejor temporada en la máxima categoría del golf mundial, aportó una ronda de despedida de 69 golpes (-1), llegando a los 281 (-7) en los cuatro días de juego, compartiendo la posición con el estadounidense Lanto Griffin.



“Una semana muy positiva, en la que tomé lo mejor de la semana pasada y lo mejoré, muy feliz con el Top-10. Se siente que el golf está mejorando, se siento un poquito más como cuando gané, ya el cuerpo está funcionando mejor, la bola está arrancando más en línea y me siento cada vez más cómodo”, aseguró Muñoz.



Sebastián, campeón del Sanderson Farms Championship a finales del año anterior, arribó en el puesto 15 en el conteo final de unidades de la campaña, clasificado desde el fin de semana anterior como uno de los mejores 30 de la temporada. Desde este viernes, será uno de los tres latinos que irán por los honores del The Tour Championship en Atlanta.



“Muy feliz por mi primer The Tour Championship, fue la meta que me propuse desde el día uno de la temporada, jugué muy bien en el otoño, eso prácticamente me aseguró el cupo y nada… aquí estamos”, agregó el bogotano.



El español Jon Rahm, con un putt de más de 65 pies con doble caída y en el primer hoyo del ‘playoff’, alcanzó un nuevo título en este 2020, al superar al estadounidense Dustin Johnson, en una definición que quedará en la historia de este BMW Championship.



El español derrotó al estadounidense en un desempate épico, que se definió con putt increíble en el hoyo 18 y luego que ambos acabaran en el campo de Olympia Fields con acumulado de 276 impactos (-4).



Rahm, número dos del mundo, y ahora también de la FedEx Cup, llegaba a la ronda final a tres golpes de los líderes Johnson y el japonés Hideki Matsuyama pero una gran jornada de 64 (-6) lo puso en el liderato al término de su día, superando también al chileno Joaquín Niemann (-2), tercero al final.