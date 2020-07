Más de 60 mil caleños realizan actividad física con su pasaporte sanitario deportivo

Daniel Molina Durango

Gran aceptación tuvo la jornada de pedagogía que llevó a cabo este domingo la Secretaría del Deporte, la cual cumplió con su principal objetivo: invitar a los ciudadanos a tramitar y portar su pasaporte sanitario en la práctica de actividades físicas y recreativas al aire libre.



El secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Carlos Diago, le madrugó al deporte y en un recorrido que incluyó el parque El Ingenio, Valle del Lili, entre otros escenarios, interactuó con la comunidad e instó a cumplir con las normas incluidas en el Decreto 1290, que buscan reducir el contagio por coronavirus.



Arbey Mazuera Victoria, deportista y asiduo visitante del parque El Ingenio dijo que hay que sacar el pasaporte sanitario para proteger su vida y la de los demás: “la verdad es que nosotros necesitamos tener un pasaporte, para demostrar que somos atletas activos, responsables y personas de bien para Cali”.



También Lilibeth Tejada, caminante, habló sobre las bondades de esta normatividad, “excelente, porque podemos hacer deporte, cuidarnos y cuidar a los demás, para que no se propague este virus. Tomemos las precauciones y acatemos la pedagogía, pues la actividad física es buena para la salud física y mental”.



Y es que a la fecha más de 60.000 personas han tramitado su pasaporte sanitario deportivo en el sitio de la Alcaldía de Cali, una cifra que indica el compromiso de los caleños por cuidar no solo su salud, sino la de sus familiares y amigos, cuando hacen sus entrenamientos ya sea caminando, trotando o montando bicicleta.



En conversación con la comunidad, Carlos Diago manifestó que: “estamos con nuestros programas Rutas D’ Vida en más de 10 puntos de salida de ciclistas, atletas y caminantes, también hacemos presencia en diferentes parques, multiplicando una pedagogía del deporte, para que la gente cumpla los protocolos de bioseguridad, tengan el pasaporte sanitario y protejan la salud de todos”.



En ese sentido, se acompañó también a los deportistas con un tamizaje, toma de presión arterial, temperatura, prueba de olfato y gusto. Hay que recordar que todos estos datos están enlazados con la Secretaría de Salud del municipio.



El ex ciclista profesional Jarlinson Pantano, quien hace parte del programa ídolos Team Cali, también acudió a la cita en el sector de La Buitrera, para sensibilizar a los ciclistas en el cumplimiento de las reglas para la práctica de esta disciplina, que ha tomado gran auge en nuestra amada Cali.



En la actividad, también se hizo presente Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, quien valoró la importancia de la articulación con la Secretaría del Deporte, en una etapa importante para el manejo del Covid-19.



“A los caleños les gusta el deporte, salir a los parques los fines de semana, lo que les da salud mental, esto se puede hacer siempre y cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad y se haga el distanciamiento para salvar vidas y proteger la familia. La invitación es a que hagamos autorregulación”, comentó Carlos Rojas.



La Alcaldía, en cabeza de Jorge Iván, quiere brindar con estas jornadas un mensaje positivo a los amantes del deporte, para la construcción colectiva de ciudad. Lo que se espera es que en el marco de la campaña Guardianes Somos Todos, los caleños hagan una gran apuesta para que el próximo 31 de julio, en un momento crítico de la pandemia, la ciudad pueda reducir los indicadores de contagio.