Los favoritos iniciaron ganando en el Campeonato Nacional de Voleibol de Mayores

Antioquia, Bolívar y Valle A, ganaron su primer partido disputado en el Campeonato Nacional de Voleibol Masculino categoría mayores que comenzó este lunes en el coliseo Francisco Chois de Cali, sin presencia de público por razones de bioseguridad.



Los paisas dirigidos por Hernán Osorio con estelares en su nómina como Andrés Piza, Pablo Moreno quienes juegan en Europa ganaron de manera cómoda a un joven equipo de Atlántico con promedio de edad 21 años, dirigidos por Segundo Gómez, con parciales 25-13; 25-20 y 25-15.



En el segundo cotejo del primer día Bolívar impuso su favoritismo 3- 0 ante Córdoba, 25-18; 25-23: 25-9, guiado por sus experimentados jugadores de ligas europeas, su capitán Renzo Mendoza, Sebastián Giraldo, Daniel Córdoba, Luis Mesa, entre otros, direccionados por el colombo cubano Raúl Vilches.



Al cierre de la jornada, los anfitriones se enfrentaron entre sí, imponiéndose los mayores de Valle A, 3-0, con sets 25-24; 25-22 y 25-16, sobre los sub 21 de Valle B que se foguean para el Campeonato Nacional de la categoría. El equipo principal de Valle es dirigido por el técnico Felipe Osorio, a su vez entrenador de la selección Colombia sub 19 que viajará a finales del presente mes al Mundial de Irán.



Este campeonato Nacional de Voleibol, es un evento de la Federación, organizado por la Liga del Valle. Tiene el respaldo de Indervalle y la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali D.E.



Aunque se está haciendo con puerta cerrada para el público por motivos de bioseguridad, los aficionados pueden observar los tres partidos diarios a través de la emisión de imágenes en directo que realiza la Liga del valle por el Facebook-live, liga vallecaucana de voleibol

Este martes, el segundo día de competencias tiene los siguientes partidos:



2:00 pm Córdoba Vs Antioquia



4:00 pm Valle B Vs Bolívar



6:00 pm Sel. Colombia vs Valle A