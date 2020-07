Las Grandes Ligas de Béisbol abren el telón desde este jueves

Daniel Molina Durango

Sin jugadores masticando tabaco ni espectadores en las gradas, y con un calendario de solo 60 partidos en lugar del habitual maratón de 162, las Grandes Ligas de béisbol arrancan hoy su esperada temporada 2020 en pleno resurgimiento del coronavirus en Estados Unidos.



Con un retraso de cuatro meses por la pandemia, y tras una cruda disputa salarial entre peloteros y propietarios de las franquicias, las Grandes Ligas (MLB) inaugurarán su temporada ajustándose a su nueva realidad, marcada por una permanente incertidumbre.



La MLB, a diferencia de otras ligas como la NBA (basquetbol) o la MLS (fútbol), decidió que los partidos no se disputen en una única sede ‘burbuja’ (ambos deportes en el complejo deportivo de Disney World, en Orlando), sino en los estadios de cada equipo a puerta cerrada.



Hoy, los vigentes campeones, los Nacionales de Washington, recibirán a los Yankees de Nueva York en la apertura de la campaña más atípica de este deporte, que llega cuando el país bate récords de casos diarios de coronavirus y ya suma más de 3,9 millones de contagios y más de 142.000 muertos.



En el Nationals Park, el lanzamiento inicial lo dará simbólicamente el inmunólogo Anthony Fauci, el rostro médico más popular en el país en esta lucha contra la pandemia.



La decisión de la MLB de que las amplias plantillas de los equipos se desplacen por el país para jugar ya está encontrando sus primeros obstáculos.



El gobierno canadiense no autorizó que los Azulejos de Toronto disputen sus partidos como local en su estadio, considerando que los viajes transfronterizos pueden generar problemas para el control del coronavirus. El equipo estudia instalarse en Pittsburgh.



Para reducir riesgos de los traslados, los equipos jugarán únicamente contra rivales de la misma división, tanto en la Liga Nacional como en la Americana.



Algunos jugadores, sin embargo, optaron por no participar en la campaña. Los Nacionales, por ejemplo, no contarán con el veterano Ryan Zimmermann, de 35 años, y el lanzador Joe Ross, quienes jugaron papeles clave en su triunfo en la última Serie Mundial.



“La pandemia ha hecho de esta temporada un riesgo que no me siento cómodo asumiendo”, dijo Ian Desmond, de los Rockies de Colorado, otro de los peloteros que renunciaron.



“Con una esposa embarazada y cuatro hijos que tienen muchas preguntas sobre lo que pasa en el mundo, mi hogar es donde necesito estar ahora mismo”, dijo el jardinero All-Star.



Los jugadores que sí se han embarcado en la temporada se someterán a estrictos protocolos de salud y seguridad diseñados para mantener a la competición a salvo de la pandemia.



La temporada acortada podría también producir sorpresas en la carrera hacia la Serie Mundial.



Los contendientes regulares, como los Dodgers, los Yankees y los Astros, cuentan con plantillas profundas pero el nuevo formato podría abrir la puerta a algún equipo de nivel medio que disfrute de un arranque caliente.