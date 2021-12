La NBA regala su tradicional jornada navideña, en plena ola de la Covid-19

Resistiendo la expansión incontrolada del coronavirus en los equipos, la NBA celebrará el sábado su tradicional y estratégica jornada navideña con varios duelos apasionantes y el regreso desde la cuarentena de figuras como James Harden.



Más de 100 jugadores, incluidos ganadores del MVP como Harden, Kevin Durant o Giannis Antetokounmpo, fueron apartados de sus equipos en las últimas semanas por la pandemia, agudizada por la nueva variante ómicron.



Nueve partidos han sido suspendidos hasta el momento pero nada dobló la voluntad de la NBA de mantener la competición en marcha y aprovechar el escaparate navideño.



Al igual que el día de Acción de Gracias es un coto tradicional de la NFL, la NBA suele tener en Navidad su mejor día de audiencias televisivas, a veces superando las de eliminatorias de playoffs.



Para ello ofrece un calculado menú con cinco partidos entre los equipos más seguidos, que prometían llevar a las pantallas a las mayores superestrellas de la liga.



El choque principal debía ser entre Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets pero la pandemia arruinó el esperado duelo entre LeBron James y Kevin Durant.



Ambos astros no se enfrentan desde el día de Navidad de 2018 cuando Durant todavía portaba el uniforme de los Golden State Warriors.



Durant y Kyrie Irving, aislados del equipo por covid-19, causarán baja para los Nets mientras los Lakers, en horas muy bajas con cuatro derrotas seguidas, se encuentran sin el lesionado Anthony Davis.



El técnico de Nets, Steve Nash, sí podrá contar con James Harden, de vuelta tras 10 días de confinamiento.



Brooklyn tuvo que aplazar sus últimos tres juegos por el brote de covid-19 en su vestuario mientras los Lakers también han perdido temporalmente a numerosas piezas, incluida su técnico, Frank Vogel, por el virus.



"Esto es lo desconocido", dijo LeBron James sobre la imprevisible situación. "Yo digo que cada año tiene sus propios desafíos y en este literalmente puedes tener a un tipo una noche y a la siguiente no. Realmente no lo sabes, está en el aire".



"¿Va a ser uno de los partidos más importantes a los que estoy acostumbrado a jugar el día de Navidad? No. Hay muchos chicos de baja", reconoció el veterano 'King James'. "Pero es un partido que ambos equipos quieren ganar, sin importar las circunstancias".



Antetokounmpo, fuera de aislamiento

Además de Harden, otro de los jugadores que cumplió con su cuarentena en las últimas horas es el griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Milwaukee Bucks.



Antetokounmpo no figura en el parte de bajas del viernes de los vigentes campeones y podría participar de la cartelera navideña en el choque ante los Boston Celtics.



El plato estrella de la jornada podría darse en Phoenix en el partido entre los Suns y los Golden State Warriors por el liderato de la Conferencia Oeste.



Al mando del juego estarán el principal favorito para el premio MVP (Jugador Más Valioso), Stephen Curry (Warriors), y otro de los candidatos, el veterano Chris Paul (Suns).



En cambio, la pandemia parece que evitará la presencia de Luka Doncic (Dallas Mavericks) y Trae Young (Atlanta Hawks) en los otros dos partidos del sábado.



La NBA esperaba ofrecer a sus aficionados el regreso del talentoso y descarado Young al Madison Square Garden de Nueva York, donde en los pasados playoffs se convirtió en uno de los villanos favoritos del público de los Knicks.



Por su parte Doncic entró esta semana en los protocolos de prevención del virus y ya venía arrastrando molestias en un tobillo.



Los Mavericks tratarán de recuperar a Kristaps Porzingis, con problemas en un dedo del pie derecho, para tener opciones de victoria ante los Utah Jazz de Donovan Mitchell, ilusionado con jugar por segunda vez en Navidad.



"No me importa", dijo el escolta All-Star sobre las ausencias. "Vamos a jugar en Navidad. Así que hay que salir a dar espectáculo y divertirse".