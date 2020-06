La NBA establece programación con finales en octubre (prensa)

Juan Carlos Pamo

La NBA ha establecido fechas clave para la próxima reanudación de su temporada 2019-2020, que fue suspendida por el coronavirus, incluidas las finales a celebrarse en octubre, informaron este sábado medios de prensa estadounidenses.



La cadena ESPN y el medio digital The Athletic señalaron que un memorando de la liga para los clubes fijó el 25 de agosto para el 'draft lotería' (todos los jugadores) , el draft para novatos el 16 de octubre y dos días después el inicio de las negociaciones con los agentes libres.



Paralelamente, la liga ha designado oficialmente el plazo desde el 23 al 30 de junio para que las franquicias puedan reforzarse y hacer contrataciones de cara al reinicio de la campaña, a fin de julio en Orlando, Florida.



Para entonces, los equipos habrán completado la fase denominada protocolo de regreso para dar comienzo a los entrenamientos individuales obligatorios.



Los equipos podrán firmar contratos para el resto de la temporada 2019-2020, realizar las sustituciones necesarias de jugadores, firmar contratos en general y reclamar jugadores de la lista de waivers (disponibles) .



Los jugadores firmados están obligados a haber estado bajo contrato, ya sea en la NBA o en la G-League (especie de segunda división) , mientras que no hay cabida para aquellos que hayan jugado en un equipo del extranjero esta temporada.



Un posible séptimo partido de la final de la NBA se jugaría el 13 de octubre.



Las fechas no serían oficiales hasta que la NBA y el sindicato de jugadores lleguen a un acuerdo sobre los cambios en el acuerdo de negociación colectiva relacionados con el regreso tras el parón en marzo por el coronavirus.



Como se reveló anteriormente, la NBA planea reiniciar la temporada el 30 de julio en el complejo Disney World en Orlando.



El memorándum también aclaró el inicio de las transacciones, que pueden realizarse a partir de este martes para los jugadores que competirán en Orlando.



Los jugadores tienen hasta el miércoles para notificar a los clubes que competirán en el reinicio de la campaña.



Cualquier jugador que se niegue a jugar en Orlando perdería aproximadamente el 1,1% de su salario por cada juego celebrado hasta un límite de 14 encuentros, o aproximadamente el 15% de su contrato.



Las ausencias justificadas y los que falten por problemas de salud no perderían salario.



El periodo de entrenamientos formales está programado del 9 al 29 de julio en el ESPN Wide World of Sports, el área deportiva del parque de atracciones de Disney World donde se hospedarán los 22 equipos invitados y se celebrarán los juegos a puerta cerrada.

La temporada fue suspendida el 12 de marzo por la pandemia de coronavirus.

Los partidos que se disputarán correspondientes a la fase regular -ocho por equipo- concluirán el 14 de agosto y los playoffs comenzarán el 17 de ese mes.

El 30 de agosto, al término de la primera los playoffs, los jugadores de los equipos clasificados que permanezcan en Orlando podrán recibir visitas de familiares y otros invitados.