La NBA anuncia primer juego suspendido de la temporada por coronavirus

Juan Carlos Pamo

En la segunda jornada de la nueva temporada, la NBA anunció la suspensión del juego de este miércoles entre Houston y Oklahoma City como medida de prevención por posibles contagios de coronavirus en los Rockets.



El partido, el primero suspendido de la nueva campaña, "se ha pospuesto de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de la liga" , dijo la NBA en un comunicado.



La medida se debe a que los Rockets no pudieron presentar el mínimo de ocho jugadores disponibles para el juego, después de que tres de sus miembros dieran positivo o un resultado no concluyente en sus pruebas de coronavirus y otros cuatro fueran puestos en cuarentena preventivamente.



La NBA también anunció que James Harden, la estrella de los Rockets, no está tampoco disponible para jugar "por una violación de los protocolos de salud y seguridad" , después de que se difundiera un vídeo del escolta en un club nocturno sin mascarilla.