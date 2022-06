La ciudad de Cali vivió el deporte extremo: El 'Downhill' se apoderó del barrio La Leonera 

Durante tres días más de 120 deportistas, una cuarta parte mujeres, participaron en La Leonera Downhill Race, descensos de vértigo en patines y patineta.



Cuando Shirley Tabares anunció en su casa su decisión de pasar de la práctica del Skateboarding o trucos y habilidades en patineta, al Downhill o descensos a alta velocidad, su mamá, que antes la apoyaba, le escondía la patineta y se opuso a que siguiera en ese deporte.



Solo cuando vio que era su pasión y que mantenía un buen rendimiento en su estudio, le permitió seguir en esa disciplina y practicar en empinadas vías en su natal Medellín. Es un poco lo que le ha tocado a Laura Hidalgo, de 14 años, de Bogotá. Su mamá Paula Tabares, dice que se resistió mucho a esta actividad y la dejó con la condición de que fuera bien en su estudio.



“La acompaño y cada vez que veo a la velocidad que bajan y esas curvas me digo que es la última vez, que no más. Y aquí estoy con ella”, dice la señora.



Shirley y Laura participaron en La Leonera Downhill Race, o descensos en patines y patineta y que contó con la participación de más de 120 deportistas, una cuarta parte mujeres, y que se cumplió el pasado fin de semana, evento que contó con el apoyo de la Alcaldía de Cali y articuló a las secretarías del Deporte, Turismo, Movilidad y Seguridad.



Carlos Diago, secretario del Deporte de Cali, expresó que “ha sido un cierre con broche de oro, estos espacios tienen que seguir fortaleciéndose, desde la Alcaldía invertir más recursos y seguir posicionando a Cali como ‘Ciudad Deportiva’ no solo de Colombia sino en el continente, hubo alta participación de otras regiones y del exterior”



Cerca de 50 participantes llegaron de Antioquia, 11 de Bogotá, hubo representantes de Risaralda y otras regiones del país. Y ahí corrió Estrellita , una niña de 12 años, quien llegó con su papá desde Querétaro (México) y por ser la de menor edad, tuvo una distinción especial, lo mismo que Mónica Reyes, de Medellín, de 55 años, la de mayor edad.



También de México llegó Daniel Salinas, quien pasó del patinaje urbano al DownHill online o descenso en patinaje en línea. En su primera vez en La Leonera, en Cali, tuvo el primer lugar la categoría On Line B. Y señala que espera poder regresar cuando se repita el torneo.



Shirley Tabares fue la ganadora en patineta mujeres. Ella, a la que su mamá le escondía la patineta, es ahora una de las más expertas, con participación en torneos mundiales de Downhill en Estados Unidos, Brasil, México, España y Perú.



Se habilitó un tramo de dos kilómetros de la empinada vía. El ganador en la categoría Online B o patines fue José Mejía, quien hizo un tiempo de 2 minutos 7 segundos, es decir, dos kilómetros en 127 segundos y en patineta Anderson Maldonado, quien hizo 2:13, es decir, 133 segundos.



“Eso es impresionante”, “Que locura”, “Cómo se le miden a eso”, eran expresiones comunes entre el público y la alta asistencia de habitantes del corregimiento.



El consenso entre los participantes fue el alto nivel técnico de la competencia y el agradecimiento a la comunidad de La Leonera.

Y es que este deporte lo practican en pistas abiertas, es decir, con el riesgo del paso de vehículos. Por eso lo hacen a altas horas de la noche o muy de madrugada.



En diversas curvas en la pista de La Leonera se adecuaron protecciones con heno, personal logístico que hacía sonar pitos cuando en cada curva se aproximaban competidores y expertos de primeros auxilios.



“Se ha registrado más de una caída, pero por fortuna el heno evita accidentes graves. Uno apenas grita cuando caen, pero es impresionante la pasión y adrenalina de ellos. Unos segundos, se revisan, y vuelven a partir”, expresó Martha Muñoz, habitante del sector, quien destacó la alta presencia de visitantes, con generación de recursos en hospedaje, alimentación y otros servicios.



Y el pedido general de los deportistas es que se realicen más torneos de este tipo con el nivel técnico, adrenalina por el largo descenso y amabilidad de los habitantes de La Leonera, donde jóvenes de la comunidad también se le miden a ese descenso en patineta, como Stevan Benavidez y Juan Camilo Muñoz, de 16 años, el único participante en la categoría junior y quien recibió distinción.