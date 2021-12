La caleña Valeria Cabezas buscará hoy la consagración en la pista del Pascual Guerrero

Cuando caía la tarde y una larga sábana gris parecía haberse apoderado del cielo caleño, la atleta caleña Valeria Cabezas miró hacia la tribuna occidental del estadio olímpico Pascual Guerrero, y vio allí, sobre esos asientos azul oscuro, la motivación que necesitaba para salir a demostrar por qué es considerada como una de las grandes figuras de los I Juegos Panamericanos Junior.



La motivación de Valeria vestía una camiseta azul de la Selección Colombia, un tapabocas oscuro y unas gafas que la hacían parecer desapercibida dentro de esa marea de personas uniformadas de amarillo que gritaban a todo pulmón “¡¡¡Valeria, Valeria, Valeria!!!”.



Se trataba de doña Lucy Caracas, su madre, una de las personas más importantes de su vida, y quien la motiva a levantarse a correr por sus sueños todos los días.



Consciente de la presencia de ese ser que toleraba con cariño las múltiples travesuras que hacía en el colegio, Valeria arrancó a correr sobre el sector suroccidental de la pista y le dio la vuelta al estadio en 57.3 segundos, para así ganar la semifinal de los 400 metros vallas, y ratificarse como la gran favorita para ganar la medalla de oro este jueves, a las 6:15 de la tarde en el máximo escenario deportivo de los caleños.

Todo por subir los hombros



Mientras observaba cómo Valeria les sacaba diferencias abismales a sus rivales pasando las vallas con una naturalidad impresionante, doña Lucy recordó que su hija hoy se encuentra muy cerca de darle una nueva alegría a Colombia (en 2018 ya fue campeona de esta prueba en los Juegos Olímpicos de la Juventud), curiosamente gracias a la rebeldía que tenía cuando era niña.



“Valeria era una piquiña en el colegio, y una vez se metió en un problema grave con la coordinadora, porque le alzó los hombros cuando ella la regañó por algo”, cuenta con humor la madre orgullosa, que rememora que justo después de eso, don Efrén, su esposo, pensó que el atletismo podría ser la solución para que su hija lograra encontrar disciplina. Y sí que lo iba a lograr.



Por eso, doña Lucy tiene muy claro cuál es el capricho que le va a cumplir a su hija esta noche después de que termine su actuación en los Juegos.

“A ella le encanta el puré de papa que yo le hago”, cuenta mientras la mirada se le llena de orgullo con solo imaginar a Valeria cantando el himno de Colombia con la presea dorada colgando en su cuello.

“Debo aprovechar que estoy en casa”

Justo después de clasificar de manera inobjetable a la final de este jueves, Valeria confesó lo especial que es competir en Cali, sintiendo el apoyo de su madre, de su hermano Efrén y sus compañeros del club Carribbean Athletic, al que pertenece.



“Para mí es una felicidad enorme que mi familia y mis amigos me estén apoyando. Se me aguan los ojos al pensar en eso, así que espero darlo todo este jueves para lograr esa medalla”, sostuvo la atleta de 20 años, que además oficia como la abanderada de Colombia en este certamen.

Los nervios, cuenta Valeria, son también un rival que ella dice tener controlado. “Toda la ciudad, el departamento y el país me están apoyando de corazón, así que me encuentro muy tranquila. Estoy en casa y debo aprovechar eso”.



Sobre las expectativas que hay sobre ella, la estrella juvenil del atletismo nacional indicó: “Será una carrera muy buena. No me gusta hablar de si voy a ganar o no, pero voy a salir a correr duro”.



Valeria no sabe cómo terminará la competencia, pero sí tiene claro que, cuando llegue a casa, doña Lucy le tendrá servido un plato con puré de papa, y reconoce que ese es, en definitiva, el premio más delicioso de todos.



“Celebrar una medalla así, sería lo mejor”, confiesa.