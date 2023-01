Jugador de la NFL que sufrió paro cardíaco con "signos de mejora" en estado crítico

El defensor de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, quien sufrió un paro cardíaco durante un partido de la NFL esta semana, presentaba "signos de mejora" este miércoles pero permanecía sedado en estado crítico.



El ´back defensivo´ de 24 años colapsó el lunes por la noche después de recibir un fuerte golpe en el pecho mientras tacleaba al receptor abierto de Cincinnati, Tee Higgins, durante el primer cuarto del partido de los Bills fuera de casa.



El equipo de emergencia logró reestablecer los latidos del corazón de Hamlin en el campo y el jugador fue trasladado del estadio a un hospital en ambulancia, mientras el juego se detuvo con los Bills perdiendo 7-3.



"Damar permanece en la UCI (cuidado intensivos) en estado crítico con signos de mejora notados ayer y durante la noche", dijeron los Bills el miércoles en un comunicado.



"Se espera que permanezca en cuidados intensivos mientras su equipo de atención médica continúa monitoreándolo y tratándolo", añade el equipo.



Jordon Rooney, un amigo y representante de marketing de Hamlin, dio una actualización médica este miércoles.



"En este momento, las cosas se están moviendo en una dirección positiva", dijo Rooney a NFL Network.



Rooney cuestionó la afirmación del tío de Hamlin, Dorrian Glenn, de que Hamlin fue resucitado en el hospital y en el campo.



También dijo que la familia de Hamlin no estaba feliz de ver las críticas hacia Higgins por el golpe que hospitalizó a Hamlin.



"Esa fue una jugada de fútbol regular", dijo Rooney. "La familia no quiere ningún rechazo en Tee en absoluto".



Los jugadores de la NFL regresaron a los entrenamientos este miércoles antes del último fin de semana de juegos de la temporada regular, donde los Bills estaban programados para recibir a New England el domingo.



Los fanáticos se reunieron frente al estadio local de los Bills para realizar una vigilia de oración por Hamlin.



La NFL dijo que el juego Bills-Bengals, que tendría un impacto en las cabezas de serie de los playoffs, no se completará esta semana y no se comprometió a fijar fecha para completar el juego.



Con una semana libre programada antes de las finales de la conferencia de playoffs y el Super Bowl del próximo mes, la NFL podría retrasar los juegos de postemporada planificados una semana cada uno para terminar el juego Bills-Bengals la próxima semana.