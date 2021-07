Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas ocuparon posiciones bajas en el Rocket Mortgage Classic

Juan Carlos Pamo

Un domingo muy complicado vivieron los colombianos Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas en el Rocket Mortgage Classic del PGA Tour, el cual los dejó en la zona baja de la clasificación.



El primero en saltar al campo del Detroit Golf Club fue el antioqueño, quien nunca estuvo sobre par los cuatro días pero su esfuerzo no fue suficiente para pelear mucho más arriba.



Villegas se anotó 71 golpes (-1) y quedó en -5 para campeonato en la casilla 67. La tarjeta de Camilo contó con 'birdies' en los hoyos 3, 14, 16 y 17, y 'bogeys' al 2, 3 y 11.



Más tarde el turno fue para el bogotano, quien al finalizar la tercera ronda estaba en el puesto 15. Sin embargo, las buenas sensaciones no lo acompañaron más el domingo y cayó 52 posiciones, compartiendo la casilla 67 con Camilo.



Muñoz comenzó con 'birdie' al 4, pero luego se anotó 'bogeys' en el 5 y el 9. Para la segunda vuelta se fue en picada con un golpe más en el 11, 12, 13, y 14, que un 'birdie' en el 16 no pudo salvar.



De esta manera dieron por terminada su participación esta semana en el PGA Tour los colombianos, de los cuales Villegas es el más necesitado de buenos resultados pensando en su condición en el circuito para la próxima temporada.



Actualmente se ubica en el puesto 110 de la FedEx Cup con 374 unidades cuando al calendario regular le quedan siete paradas. El objetivo es lograr mantenerse entre los 125 mejores del listado.



Sobre la zona alta de la clasificación, hubo triple empate entre el australiano Cameron Davis, el estadounidense Troy Merritt y el chileno Joaquín Niemann en -18 forzando así la definición en hoyos adicionales.



Allí el primero en salir fue Niemann con un 'bogey' en el primer hoyo, mientras que los otros dos competidores alargaron la disputa hasta el quinto en el que Davis venció haciendo par frente al 'bogey' de Merritt.



Para el australiano, que se metió en el 'playoff' con un 'eagle' (este de manera brillante desde el búnker) y 'birdie' en los últimos dos hoyos de su ronda, es su tercer triunfo como profesional y el primero en el PGA Tour. Sus anteriores victorias fueron el Emirates Australian Open 2017 del PGA Tour of Australia y el Nashville Golf Open 2018 del entonces Web.com Tour, hoy Korn Ferry Tour.



La siguiente fecha en el circuito es del 8 al 11 de julio con el John Deere Classic en el TPC Deere Run de Silvis (Illinois, Estados Unidos).