Juan Sebastián Muñoz va en busca de otra buena presentación en el Masters de Augusta

Juan Carlos Pamo

A partir de este jueves los mejores golfistas del momento estarán compitiendo en el Masters de Augusta y un colombiano hace parte del selecto 'field'. Juan Sebastián Muñoz va por su segunda presencia en este 'major'.

Un debut que ilusiona

En el pasado mes de noviembre, debido al Covid-19, Muñoz pisó por primera vez el campo del Augusta National en Georgia como ganador del Sanderson Farms Championship 2019 y dejó una grata impresión.



Con rondas de 70, 68, 69 y 75, el bogotano finalizó en el puesto 19 con -6 en el campeonato y ahora llega con otra realidad, ya que se ganó su lugar en el 'Torneo de Maestros' gracias a su posición en el Ranking Mundial y al posterior octavo lugar en el Tour Championship.



El gran objetivo en esta oportunidad será, entonces, superar no solo esta reciente presentación sino lo hecho por Villegas en el 2009 para continuar haciendo historia en el PGA Tour.

Con Villegas, las azaleas a todo color

Las primeras transmisiones del Masters en televisión abierta en Colombia coincidieron con la erupción de Camilo Villegas en el panorama mundial. El antioqueño desfiló bajo las azaleas de Augusta National por primera vez en 2007, y luego repetiría en 2008, pero en ambas ocasiones falló los cortes.



Lo mejor de Villegas estaba por venir. En 2009 logró su mejor actuación en el Masters con un destacado puesto 13 (73-69-71-69=282 -6), y otra jarra para Colombia, pues le hizo 'eagle' al par 5 del hoyo 15 en la ronda final. En 2010 y 2011 el antioqueño también pasó los cortes del Masters, quedando en los puestos 38 y 49, respectivamente.



Su más reciente jugada en Augusta National se dio en 2015, prematuramente eliminado en el corte del viernes, completando así su sexta participación en el certamen más tradicional de todos.

Del sur del continente, el pionero de los colombianos

Miguel Sala aterrizó en Colombia en 1951 y diez años más tarde haría su debut en el Masters. El argentino arribó al país a trabajar como instructor de golf en el San Andrés Golf Club y luego lo hizo en el Club Los Lagartos.



Durante los diez años que precedieron su estreno en Augusta National, Sala estableció fuertes lazos en Colombia y también representó al país en múltiples ediciones de la Copa del Mundo.



Como ciudadano colombiano, Sala debutó en el Masters en 1961, ocupando el puesto 38 (74-75-78-81=308 +20). En aquella oportunidad cobró 500 dólares de premio.



Serían cuatro las participaciones de Sala en el Masters, pues también lo jugó consecutivamente de 1962 a 1964, aunque no pasó los cortes. Sin embargo, en 1962 se llevó a casa un trofeo único: la jarra que Augusta National le otorga a quienes hagan águilas en el campeonato. Sala le hizo 'eagle' al par 5 del hoyo 8 en la segunda ronda.



Aquellos acordes de piano dan el preámbulo a una semana de Masters. La piel ya está erizada cuando luego viene el estribillo: "From the Augusta National Golf Club, in Augusta, Georgia, CBS Sports presents The Masters".



Hace 34 años, Jim Nantz dijo una frase que jamás llegó a imaginarse que iba a quedar como el eslogan del Masters para siempre: 'A tradition unlike any other'. Fue en 1986, cuando Jack Nicklaus ganó el Masters por sexta vez e impuso el récord del campeón más veterano en la historia del certamen, a los 46 años y 82 días.



Nada más cierto. El Masters es tradición viva del golf mundial. El acostumbrado primer 'major' anual, que en el 2020 se disputó en noviembre, está listo para ver el regreso al Augusta National de Sebastián Muñoz.