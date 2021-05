Juan Sebastián Muñoz tuvo un difícil estreno en el PGA Championship 2021

Francisco Henao

Una abultada primera ronda consumó un estreno accidentado del colombiano Juan Sebastián Muñoz en el PGA Championship 2021, segundo 'major' del año, en el Ocean Course del Kiawah Island Golf Resort (Carolina del Sur, Estados Unidos).



El Océano Atlántico de un lado, y las dunas del otro. El imponente escenario escogido por la PGA of América para alojar la edición 104 del PGA Championship también presentó condiciones retadoras para el selecto 'field' de 156 de los mejores golfistas del planeta, en torno a una competencia que repartirá 11 millones de dólares el próximo domingo.



La cancha más larga en la historia de los 'majors', con 7876 yardas de extensión en este famoso Ocean Course, par 72, se defendió en este primer día de competencia con unos 'greenes' especialmente rápidos, con velocidades que oscilaron de 13 a 15 pies en el Stimpmeter.



Los 'roughs', bien altos, y brisa feroz en el turno de la tarde, en promedio a 15 millas por hora. Por primera vez en todos los tiempos, se permitió a los golfistas medir las distancias con mecanismos laser, aunque más bien pocos lo hicieron, sólo en la ronda de práctica.



Vamos al lío. Muñoz, jugando el jueves desde el hoyo 10, inició con 'birdie' en el 11, y le dio manejo a la ronda hasta que aparecieron los inoportunos 'bogeys' al 15 y 16.



En la segunda manga, volvió a ser preso de las imprecisiones con más 'bogeys' en el 2, 5, 6, 8 y 9, con un 'birdie' insuficiente al 7, para firmar 77 tiros en el estreno, en +5 para el campeonato, en la casilla 115 del tablero general.



Para la segunda ronda, Muñoz deberá "ponerse el overol de trabajo". Si bien se estima que el corte se establezca sobre par, el bogotano deberá reportar números rojos este viernes para aspirar a la continuidad, en su séptima participación en los 'majors'.



Su desempeño en lo corrido de la actual temporada 2020-2021 del PGA Tour lo tiene en el puesto 77 de la FedEx Cup con 468 puntos. En 21 torneos completados, ha fallado seis cortes y superado los restantes 15, el último de ellos la semana pasada en el AT&T Byron Nelson.



Para tener una referencia, sólo 31 jugadores bajaron del par este jueves en Kiawah Island, donde ya se había jugado el PGA Championship de 2012, con triunfo del norirlandés Rory McIlroy.



El líder inicial del PGA Championship es Corey Conners, autor de 67 golpes este jueves, en -5 para el campeonato. Sesudo en la toma de decisiones, el canadiense se apuntó 'birdies' en las banderas del 2, 5 y 7, seguidos de un 'bogey' al 9. Luego todos fueron aciertos, con más 'birdies' en el 11, 15 y 16.