Juan Sebastián Muñoz se metió en el top 40 del Masters de Augusta 

Alejandro Cabra Hernandez

Después de una segunda ronda de muchos altibajos, este sábado el bogotano Sebastián Muñoz recuperó algo de sus mejores sensaciones en Augusta National y acabó el día, por primera vez en esta edición, bajo par.



Los 'birdies' volvieron a aparecer pronto para él ya que en las banderas del 2 (par 5) y del 3 (par 4) tuvo un golpe menos los dos con 'putts' largos que requerían mucha precisión; el primero más que el segundo con una ligera pendiente en el 'green'.



Del hoyo 4 al 9 hizo pares hasta que en el 10 falló con un 'bogey'; en la salida falló cayendo a un búnker y luego no estuvo fino en el 'green'.



Para la bandera del 14 vivió una situación similar a la del 10: salió al 'rough', pudo llegar al 'green' en el segundo golpe pero luego el primer 'putt' se le fue muy largo y el siguiente pasó muy cerca del hoyo sin entrar.



De esa manera, Muñoz se ponía en pares este día y continuaba en +3 en el campeonato pero faltaba más de él en esta ronda. Su recuperación llegó rápido con un 'birdie' en el hoyo 15 que lo ponía en buena posición para encarar la recta final del día. Parecía que el 'approach' le quedaba muy largo, pero con el primer 'putt' coqueteó con el 'eagle' y luego ya definió con un golpe menos. Al final de su turno la tarjeta fue de 71 (-1) para quedar en +2 en el campeonato ocupando el puesto 38 como el segundo mejor sudamericano en contienda.



La última ronda, este domingo, será entonces para seguir por este camino del sábado en busca de finalizar su participación en pares o bajo par y así ascender algunas posiciones en Augusta National.



En cuanto a las acciones del día, las luces se fueron con el canadiense Corey Conners gracias a su hoyo en uno en la bandera del 6 (par 3) siendo el segundo 'ace' que se logra en esta edición del Masters tras el conseguido por Tommy Fleetwood en el 16 el primer día.



Además, la jornada también entregó una curiosa imagen de Billy Horschel en el 13 sacando la bola desde el agua con el pantalón recogido, sin zapatos y salvando el par de gran manera.



Para la tarde la ronda tuvo que suspenderse por una hora y 17 minutos debido al mal clima que azotaba el campo y la amenaza de tormenta. Un ingrediente más para aumentar la emoción al final del día con los primeros clasificados jugando.



Sobre la lucha en la parte alta del Masters, el inglés Justin Rose se descolgó del primer lugar luego de acabar el día en pares (72) y quedar en los mismos -7 en el campeonato.



La situación la aprovecharon sus rivales, especialmente el japonés Hideki Matsuyama que en la segunda vuelta de su ronda consiguió cuatro 'birdies' y un 'eagle' para cerrar con 65 (-7), igualando de esta manera el mejor 'score' de esta edición que había logrado Rose en el primer día. Diez años atrás, el asiático era reconocido como el mejor amateur del Masters 2011.



Ahora el liderato es para Hideki gracias a un sólido -11 en el campeonato y es seguido no solo por Justin, sino también por Xander Schauffele, Marc Leishman y Will Zalatoris, todos con el mismo -7 del británico.



De mantener su nivel este domingo, Matsuyama conseguirá su primer triunfo en un 'major' después de ser segundo en el U.S Open 2017 y quinto en el Masters 2015. En su palmarés hay 14 victorias profesionales: ocho en el Japan Golf Tour, cuatro en el PGA Tour y dos en el European Tour.