Alejandro Cabra Hernandez

Juan Sebastián Muñoz, cuarto de cara a la última jornada del The Zozo Championship

Juan Sebastián Muñoz durante la tercera jornada del The Zozo Championship.

El colombiano Juan Sebastián Muñoz, con un tercer registro de 66 golpes (-6), partirá este domingo con posibilidades de lograr un nuevo título en el PGA Tour, al igualar tras la tercera ronda en la cuarta posición del ZOZO Championship, a tres golpes del líder, el estadounidense Justin Thomas.



Muñoz contó a esta altura un global de 200 golpes (-16), con un desempeño en esta jornada de ocho ‘birdies’ y un par de ‘bogeys’, compartiendo la posición con los estadounidenses Ryan Palmer y Patrick Cantley. El bogotano, que viene de obtener su primer Top-10 de la nueva temporada, continúa así en gran racha de juego, dándose como se dijo la opción de ir por un nuevo triunfo en la jornada de este domingo en el campo del Sherwood Country Club en California.



“Una muy buena ronda, una ronda en la que arranqué con varios ‘birdies’ al principio, una ronda en la que me sentí muy cómodo, pegándole bien a la bola, metí buenos ‘putts’ en el 4, en el 9, en el 18… feliz con el resultado y listos para mañana”, comentó Muñoz, que remató su ronda con un espectacular ‘birdie’ desde más de 40 pies en el hoyo 18, uno de los más complicados del campo.



Antes, había logrado encadenar una seguidilla de aciertos del 4 al 6, intercambiando un acierto y un error hasta el 3 y con otro gran ‘birdie’ en el par 4 del 9. Tras el ‘bogey’ del 10 al ‘tapar’ la salida desde el ‘tee’, se recuperó con otro ‘birdie’ cómodo al 11 y uno más en el otro par 5 del campo, el 16.



En el 18, la puso lejos de dos en el ‘green’, a 46 pies de la bandera, y metió el que fue considerado como el mejor ‘putt’ en el hoyo final en la jornada. “Ese ‘putt’ caía de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda y luego otra vez de izquierda a derecha. Pensé en ponerle un par de pies a la izquierda y vi la de Justin (Rose, su compañero de juego) y vi que no le cayó nada, entonces la jugué al filo izquierdo y entró”, dijo.



Muñoz ha mantenido entonces su gran desempeño en esta nueva semana de juego en la máxima categoría, mostrando lo que se necesita para pelear por las primeras posiciones. El segundo día, tras un comienzo de +4 en sus primeros hoyos, logró una gran recuperación que lo tienen, a falta de los 18 hoyos finales, todavía con posibilidades.



“Creo que el viernes tuve algo de mala suerte. En el 11 me pasé de ‘green’ y quedé muerto, par. Luego en el 13 quedé en un dívot y luego el doble del 14… siento que fue una de esas rondas en las que pude haber perdido la posibilidad de luchar por el torneo, pero logré traerla de vuelta y todavía estoy ahí”, se animó.



Al frente, tendrá entre otros rivales a Thomas, el número tres del Ranking Mundial y que consiguió seguir al frente gracias a un ‘score’ de 67 golpes (-5) este sábado, con dos ‘birdies’ en sus últimos tres hoyos y que le dio 197 tiros (-19). El español Jon Rahm, con una ronda temprana libre de errores de 63 (-9), está segundo a un golpe, seguido por el estadounidense Lanto Griffin, tercero a uno más.