Juan Sebastián Muñoz acabó sobre par el Arnold Palmer Invitational y ahora disputará The Players

Juan Carlos Pamo

No fue un buen final de torneo para Sebastián Muñoz en el Arnold Palmer Invitational este domingo, ya que acabó la jornada con cuatro golpes sobre par por lo que se mantuvo en la zona baja de la clasificación.



Después de lograr una tarjeta en pares el sábado, Muñoz volvió a sufrir en el campo de Bay Hill (Orlando, Florida) este último día de competencias con +4 (76 golpes).



La ronda del bogotano comenzó a complicarse en el hoyo 3 (par 4) en el que registró un doble 'bogey' con 7 impactos, marca que nunca pudo recuperar de ahí en adelante.



Antes de terminar la ida hizo un 'birdie' en el hoyo 9 (par 4), pero en el 10 y el 11 volvió a hacer 'bogey'. En el 12 y en el 15 hizo 'birdie' una vez más, pero cerró su recorrido con otro doble 'bogey' para completar 76 golpes (+4).



Sebastián no fue el único que la pasó mal este domingo en Bay Hill, ya que entrando la tarde las primeras 22 tarjetas promediaron un 'score' de 75.4. El campo no dio ventajas, así que ponerse por debajo de 70 impactos será una excelente presentación.



A pesar de haber superado el corte, lo cual no había conseguido en el 2020 en el Arnold Palmer Invitational, y llegar a cinco campeonatos en este 2021 en los que ha jugado el fin de semana en el PGA Tour, su participación lo dejó en la parte baja de la clasificación.



El reto ahora para Sebastián será disputar The Players por segunda vez en su carrera, aunque en la pasada edición no pudo terminar por culpa de la pandemia de Covid-19.



Para el golf colombiano será la décimoprimera presencia en este importante torneo del circuito ya que Camilo Villegas también lo ha jugado en nueve oportunidades, pasando el corte en tres y logrando un tercer puesto en 2006.