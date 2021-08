John Berrío logró medalla de plata en Mundial de Atletismo Sub-20 que se cumple en Nairobi

Este viernes, en el estadio del complejo deportivo Moi, el colombiano John Berrío, en su primer intento, consiguió una marca de 7.97 metros, registro que le permitió quedarse con la medalla de plata de la prueba de salto largo en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se desarrolla en Nairobi, Kenia.



Berrío fue superado por el francés Konato, quien registró 8.12 metros en su mejor salto. Además, el joven antioqueño en sus otras salidas tuvo marcas de 7.11, 7.59, 7.38 y 7.64 metros.



Por otro lado, John Paredes, de 18 años, clasificó a la semifinal de los 110 metros al quedar en la segunda posición del tercer heat de clasificación.



El colombiano registró un tiempo de 13.49. Asimismo, Paredes disputó y obtuvo su paso a la gran final al quedarse, nuevamente, con la segunda plaza. El colombiano mejoró su tiempo (13.46) y competirá en la final el día sábado 21 de agosto a las 8:15 a.m. de Colombia.



Además, Natalia Linares, en el salto largo, registró una marca de 6.16 metros, consiguió la tercera posición del Grupo A y clasificó a la final de dicha disciplina que se disputará el domingo 22 de agosto desde las 8:25 a.m., hora colombiana.



Isabel Urrutia, en los 100 metros vallas, ocupó la sexta posición del segundo heat clasificatorio con un registro de 19.43 y no logró a la ronda semifinal de la prueba.



Adicionalmente, Estrella Lobo, atleta de 17 años, culminó su participación en el mundial al quedar en la posición número 11 en el salto triple femenino. Lobo registró una marca de 12.60 metros.



Cabe recordar que, además de Paredes, el marchista Mateo Romero competirá el sábado 21 de agosto desde la 1:15 de la madrugada, hora colombiana. Romero disputará los 10.000 metros marcha masculina.