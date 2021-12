¡Jaime Echenique hizo historia!: Se convirtió en el primer colombiano en jugar en la NBA 

Se llama Jaime Jesús Echenique Salinas, y este 30 de diciembre hizo historia al convertirse en el primer colombiano en pertenecer a un equipo grande del máximo evento del baloncesto: la NBA.



El barranquillero, de 24 años de edad y quien mide 2,11 metros de estatura, dio un paso gigante en su carrera deportiva al ser llamado al equipo principal de los Wizards, elenco que jugaba al cierre de esta edición ante los Cleveland Cavaliers.



En octubre pasado, luego de la pretemporada que hizo el pívot criollo con el quinteto de Washington, con los que jugó 10 minutos y anotó 4 puntos, Raúl Pabón, entrenador de la Liga Antioqueña de Baloncesto, indicó que Echenique necesitaba un golpe de suerte en su rendimiento para poder cautivar a los entrenadores y organización de verlo como una pieza importante en el equipo.



Y vaya que lo tuvo. No se desanimó ni bajó la guardia en el tema físico y competitivo más allá de ser enviado a la G League con el conjunto Capital City Go-Go, filial de los “hechiceros”.



Este jueves volvió a ser llamado para reforzar las filas de los Wizards tras el brote de contagio producto del covid.



Inicialmente, como oficializó los Wizards en su cuenta de Twitter, el colombiano, tras pasar los exámenes médicos, firmó contrato con dicha escuadra por diez días para cubrir la baja del deportista Montrezl Harrell, quien entró en cuarentena como prevención al virus.



“Echenique posee todas las condiciones físicas y técnicas para estar en la NBA. Tiene una gran mentalidad y capacidad de entendimiento del juego, en realidad es super talentoso”, subrayó en ese momento el orientador Pabón.



A su corta edad, Jaime, con un potencial y paciencia admirables se mantuvo fuerte para lograr escalar a la NBA.



El deportista, quien a los 18 años de edad jugó con Academia de la Montaña en la Liga de Colombia, accedió en 2018 a la Universidad de Wichita State en Kansas, donde se graduó en Sociología y Sicología e hizo parte del equipo de Wichita State Shockers en la NCCA (torneo universitario en Estados Unidos) durante dos temporadas. Luego, en 2020, disputó la Liga Profesional de España con el Acunsa GBC. Ahora, en la puerta que se le abre en la NBA, espera, en el corto tiempo que tiene, continuar deslumbrando con sus condiciones.



“Mi misión es más grande que yo”, “No hay rival pequeño, no hay partido fácil. No veo a ninguno por encima del hombro o por debajo”, “Cálmate, respira. Ahora empieza de nuevo, tu puedes”, son algunas de las frases de motivación de Echenique en su cuenta de Instagram.



La NBA lo espera para hacer historia