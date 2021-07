Jahncarlos González: “Quiero darle un oro a mí país en los Juegos Olímpicos”

Ricardo Micolta Angulo

Un momento de ensueño está viviendo Jahncarlos González, quien se estrenará en los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina de skateboarding, que también hará su debut como deporte olímpico.



El sueño de quedar en lo más alto del podio con una medalla dorada da muestra de la ambición de ganar que tiene el skate caldense, de 24 años.



Antes de armar sus maletas para partir hacia Tokio, González dialogó con El País sobre su trayectoria en esta disciplina, sus lesiones y el deseo de triunfar para que el skateboarding tenga más apoyo en Colombia.



¿Por qué le apasionó esta disciplina?

Con este deporte te desconectas del mundo, de estar del corre corre del día, de estar afanado de que vas a llegar tarde. Esto también sirve como medio de transporte para sortear el tráfico. Solo que en Colombia la gente lo ve como un deporte para vagos.



¿Desde el principio tuvo la destreza para hacer trucos en la patineta?

Los trucos siempre son difíciles al comienzo, mientras uno le coge la técnica, pero después uno lo va mejorando y se vuelven fáciles.



¿Cuál ha sido la caída más dura que ha tenido practicando el skateboarding?

Hay varias, pero la más dolorosa fue hace diez años, me caí en Neiva y me se me desplazó el radio y el cúbito de la mano. Me pusieron un yeso y luego no me pude aguantar estar quieto, terminé saliendo a montar con la mano enyesada.



¿Cuándo sufrió ese tipo de lesiones duras pensó en dejar este deporte?

No, para nada. Las caídas duelen demasiado, uno se molesta mucho las muñecas. Es algo que a largo plazo puede ser muy bueno, uno conoce muchos países, muchas personas, muchas culturas y uno cada vez más ama lo que hace.



Por primera vez este deporte se estrena en los Juego Olímpicos, es una oportunidad para hacer historia...

Esperamos tener una buena presentación en Tokio, quiero estar en lo más alto para darle algo al país, si es una medalla de oro, mucho mejor. Además para que lo apoyen a uno. En Brasil este deporte es tan masivo como el fútbol. Es mi país favorito de Latinoamérica.



¿Cómo fueron las sensaciones al clasificarse a los Olímpicos?

Para mí fue como una sorpresa porque yo competí por divertirme en los campeonatos que asistí. En ese entonces no tenía como prioridad quedar en los primero, sino disfrutar.



Cuando llegó la noticia de mi clasificación a los Olímpicos me tomó por sorpresa. Fue como un doble premio porque me divertí y terminé clasificando a los Juegos sin esa presión que muchas veces hay por ganar sí o sí.



¿Qué siente al ser referente de esta disciplina en el país?

Es un privilegio poder competir en los Juegos. A los aficionados que practican el skateboarding puedo decirles que sigan luchando por sus sueños, que nunca desistan, por más que la gente no crea en sus condiciones y capacidades. Y siempre estar agradecido con Dios y con los padres que uno tiene.

Datos





Jahncarlos González alcanzó su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de su participación en el Campeonato Mundial de Street en Roma, Italia, donde ocupó el puesto 14.

En ese certamen sumó 7930 puntos, que lo ubicaron en la casilla 25 del escalafón mundial.

González clasificó a los cuartos de final del World Championships Street de Río de Janeiro, Brasil. Es el primer skater colombiano que consigue este logro.