Isabella Arcila y el suplicio de competir y ganar lesionada en el Suramericano de Natación

Juan Carlos Pamo

Una fractura en el dedo meñique de su mano derecha no le impidió a Isabella Arcila ser una de las sensaciones del Suramericano de Natación al traerse siete medallas para su estantería.



Sin embargo, aún falta para cumplir el objetivo principal: los Juegos Olímpicos de Tokio.



La nadadora caleña fue una de las figuras del certamen que se cumplió en suelo argentino.

¿Qué sensaciones le quedan de su participación en el Suramericano?

Muy emocionada de poder representar a Colombia después de un año sin ritmo competitivo y de aportar cuatro medallas de oro. Vinimos con el objetivo de conseguir la marca para Juegos Olímpicos, pero también hay que entender que tras una para tan larga todo tiene un proceso y retomar el ritmo se demora. Vamos por buen camino.

¿Qué lesión tuvo y cómo se enteró?

Unos días antes de llegar a Colombia para hacerme un bloqueo en la zona lumbar por una lesión en los discos estaba entrenando con un balón medicinal y este me cayó sobre el dedo meñique de la mano derecha. Pensé que me lo había tronchado y seguí entrenando normal, pero al ver que la hinchazón no bajaba decidí hacerme una radiografía que arrojó la lesión. Estaba fracturada y que necesitaba una cirugía correctiva con un tornillo para devolverle la funcionalidad al dedo. Igual dije que quería competir así porque me había preparado mucho. El lunes tuve la cirugía y solo debo esperar a que se cierre la herida para volver al agua.

¿Cómo controló el dolor? ¿Anestesia?

Intentamos poner una anestesia, pero era muy difícil calcular los tiempos de competencia por problemas de organización. Al final decidimos que no, porque funcionó un día y el otro no. El manejo del dolor se hizo tras la competencia con férula e inmovilización. En el momento de carrera no duele mucho, porque estás concentrado.

¿ Cuál fue la prueba que más le gusto?

Los 50 metros libres, porque fue la marca con la que quedé más contenta. Se acerca a mi mejor personal y es buen camino para llegar a marca de Juegos Olímpicos.



¿Cuál es su reflexión sobre la actuación histórica del equipo de carreras, con más medallas en una misma edición?

Queda un sabor amargo porque no entiendo que un torneo de esa calidad se mida por puntos y no por medallas de oro. Ni JJOO, Centroamericanos, ni ninguno de alto nivel se mide por eso. Seríamos segundos y no terceros, pero es histórica la actuación. Hemos avanzado muchísimo y tras un año tan difícil regresar con participación histórica es muy motivador.

La última vez con Colombia, para Juegos Panamericanos, también estuvo lesionada...

Sí, era una lesión de hombro muy limitante y participé fue de puro corazón. De ahí aprendí y creo que saqué la fortaleza para competir esta vez con dolores en la espalda y el dedo.