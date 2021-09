Ingrit Valencia: “Me encantaría recibir el apoyo de los entes deportivos y del gobierno"

La medallista olímpica Ingrit Valencia, luego de regresar de Tokio tras su reciente participación en los Juegos Olímpicos 2020, se enteró que había sido víctima de estafa por 150 millones de pesos en la compra de una casa.



Hoy la boxeadora colombiana pide ayuda para recuperar el dinero, fruto de los resultados deportivos sumados a lo largo de su carrera.



El año pasado la deportista adquirió una casa en la ciudad de Ibagué, Tolima, en la que alcanzó a vivir durante varios meses. Pero el pasado 6 de septiembre tuvo que desalojar la vivienda, por orden judicial, cuando los verdaderos dueños aparecieron.



Ingrit habló con Colprensa sobre su situación y afirmó que en estos momentos no siente el respaldo esperado del Gobierno Nacional, con el que se comprometió personalmente el presidente Iván Duque.



Además, recuperar el sueño de tener una casa digna con la generosidad de los colombianos parece aún más difícil, pues la campaña de recolección de fondos en redes sociales liderada por Mariana Pajón no tuvo mayores resultados. Hasta el momento han sido donados seis millones de pesos.



Luego del desalojo de la vivienda en días pasados, ¿Cómo está usted y su familia?

Me encuentro en Bogotá haciendo vueltas para ver qué puedo solucionar. Me encuentro muy triste por la situación que está pasando. A nadie le pasa por la mente que una situación como esta, la de una estafa, le pueda pasar. Tener el sueño de una vivienda digna por todos los años que he trabajado y que ahora no la tenga, es difícil la verdad. Por ahora estamos en proceso de encontrar una vivienda para arrendarla.



¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido por parte de la gente y del Gobierno Nacional?

Al inicio cuando empezó todo esto sentí mucho apoyo y confíe que sí me iban a ayudar. He hablado con el Presidente en varias ocasiones y me dijo que él me iba a colaborar con ese tema, que contará con su apoyo. Pero en estos momentos no he sentido ese respaldo.



¿A qué se comprometió el presidente Iván Duque?

Él se comprometió a ayudar a resolver el problema, me imagino que a poder recuperar el dinero. Creo que a eso fue a lo que él se refirió. Pero la verdad no me dijo nada concreto. Hasta el momento no ha pasado nada. Siento como si el tema hubiera quedado en el olvido.



En los medios de comunicación y en las redes sociales se ha dicho mucho del tema en los últimos días, ¿ha funcionado para que la gente la ayude?

Si ha funcionado para que la gente se entere por la situación que estoy pasando, pero en realidad no ha servido de mucho. Ha habido muchas personas colaborando como Mariana Pajon y su fundación; Podium, que también prestó su plataforma para poder recolectar algo del dinero, pero no han dado resultado. Sigo todavía esperando poder recuperar el dinero.



¿Cómo va la campaña liderada por Mariana Pajón?

No se ha podido recolectar mucho dinero. Ayer la persona que la lidera me comentaba que en este momento iban como seis millones de pesos. Ya la campaña se cierra mañana y me quedo sin el sinsabor y la tristeza de no haberlo podido recuperar.



Tengo claro que esto no es culpa de nadie, fue un error que yo cometí de confiar en una persona que no tiene escrúpulos, pero sí me encantaría recibir el apoyo por parte de todos los entes deportivos y del Gobierno.



Si se pudiera recibir los recursos sería fenomenal, porque eso quiere decir que el trabajo que he hecho durante todos estos años no se perdió, que puedo volver a recuperar el sueño de tener una casa digna para mi familia.



Los colombianos que se animen a ayudarla, ¿Cómo lo pueden hacer?

La idea es que con el Comité Olímpico Colombiano podamos abrir una nueva cuenta, para ver si se puede recolectar algo de lo que se perdió. En los próximos días daré a conocer el número de la cuenta.



Quiero enviar un mensaje a toda la gente de Colombia, a todos los medios de comunicación, al Gobierno, para que me apoyen a recolectar ese dinero. Quiero seguir en mi carrera deportiva, pensando en las siguientes competencias, y no pensar en que perdí todo lo que he logrado de mis medallas.



¿Cómo fue la estafa?

Esa casa era un remate y el señor aparecía como el secuestre de ese remate. Al ir a averiguar al Banco me dicen que esa persona sí aparecía como el que está a cargo de esa casa. A parte de eso, cuando hicimos el negocio, él me entregó todo, las llaves, todos los servicios públicos al día. Por eso confié en esta persona. Pero cuando llegué de Tokio le escribí que qué pasaba, que había recibido una carta de desalojo y el tipo solamente me dijo que tranquila, que él me iba devolver el dinero, pero se desapareció. Ya hay una acción legal, estamos esperando qué medidas tome la Fiscalía.



¿Qué pasará con su carrera deportiva este año?

Este año en octubre hay un mundial, al cual creo que no voy a poder asistir por el tema en el que estoy pasando en este momento. El otro año vendrán juegos Bolivarianos y mis primeros juegos del Ciclo Olímpico. Espero poder ir.



¿Recibió algún beneficio económico por el diploma olímpico obtenido en los Juegos de Tokio 2020?

Creo que no hay ninguna resolución, aunque debería, porque quedar de cuarto o quinto en una olimpiada es demasiado duro, es muy difícil. No todo el mundo lo logra. Debería haber una resolución para los diplomas olímpicos, pero desafortunadamente no la hay.