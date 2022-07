Hungría se coronó campeón del Mundial de Natación con Aletas, en Cali

Hungría se coronó campeón mundial de natación con aletas en el certamen de selecciones nacionales que finalizó este sábado 23 de julio en Cali, al sumar 10 medallas de oro, superando a la República Popular de China, que obtuvo 8 doradas; mientras que el tercer puesto lo consiguió Ucrania con 4 oros.



Los húngaros fueron más veloces que todos y desde el primer día estuvieron al frente del cuadro de medallas, hasta la última jornada donde ratificaron que son potencia mundial en natación con aletas dominando a otra potencia como es China.



Los colombianos tuvieron una destacada actuación ante los grandes campeones mundiales que enfrentaron ratificándose como los mejores del continente americano, ganando una medalla de oro, 4 platas y 2 bronces para totalizar siete preseas, superando la actuación del mundial pasado en Tomsk Rusia donde se colgaron una plata y un bronce.



Los deportistas de Colombia que se colgaron medallas en el Mundial de Cali fueron:

Oro: Paula Alejandra Aguirre Joya

Plata: María Paula Aguirre, 50 m apnea

Plata: Mauricio Fernández, 50 m superficie

Plata Relevo 4x200 masculino, (Juan Fernando Ocampo, Juan Camilo Rodríguez, Willington Valencia y Juan Sebastián Giraldo).

Plata: 4x100 masculino (Mauricio Fernández, Juan Fernando Ocampo, Juan Camilo Rodríguez y Juan David Duque)

Bronce: 4x50 mixto, (Mauricio Fernández, Grace Fernández, Paula Aguirre y Juan Camilo Rodríguez)

Bronce: 4x100 femenino, Paola Moreno, Grace Fernández, Viviana Retamozo, Pula Aguirre).



Los deportistas de Colombia que repitieron presea mundial fueron Paula Aguirre, un oro, una plata y dos bronces, para cuatro; Mauricio Fernández, dos de plata un bronce; Grace Fernández y Juan Camilo Rodríguez, dos bronces.



Muy felices terminaron todos los integrantes del combinado nacional, pero especialmente los más laureados como Paula Aguirre con cuatro y Mauricio Fernández, tres.



“Este campeonato fue una gran experiencia para mí. con ocho años de representar a mi país, competir en casa ha sido lo mejor. Sentir los gritos del público me llenaron de mucha emoción, no me esperaba la medalla de oro, aunque había trabajado para estar en el podio. Ser campeona del mundo es algo inolvidable. Expresó la bogotana Paula Aguirre.



El triple medallista Mauricio Fernández indicó por su parte: “El aspecto técnico fue igual a cualquier campeonato mundial; la diferencia la hizo el público, algo que no se ve en ninguna competencia del mundo, de 15 campeonatos que llevo no lo había visto. Lo lindo del deporte es vivir experiencias nuevas y aquí las tuve”.



Los nuevos campeones mundiales de la natación con aletas, Hungría, al igual que la mayoría de las delegaciones, no se ahorraron en elogios para el público por su asistencia y apoyo.



“Para Hungría fue muy importante el calor de los caleños, nos impresionó de la mejor manera, no lo habíamos sentido; para ganar este campeonato fue muy relevante dominar las pruebas individuales y relevos. Dijo Sara Suba, integrante del Team húngaro.



Luego de finalizado el certamen de selecciones nacionales, este domingo habrá jornada de descanso y el próximo lunes se reinician las competencias para el Mundial de Clubes categoría máster donde se encuentran inscritos deportistas de 14 Países.