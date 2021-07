"Hemos dudado todos los días sobre la realización de los Juegos Olímpicos", afirma presidente del COI

Juan Carlos Pamo

"El COI ha dudado todos los días" sobre la celebración de los Juegos de Tokio (23 de julio-8 de agosto), desveló a los medios de comunicación el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, este miércoles en Tokio.



"Durante estos últimos 15 meses hemos dudado todos los días. Cuando anunciamos el aplazamiento de los Juegos por un año (en marzo de 2020), no sabíamos lo que iba a pasar. Y ha sido más difícil de lo que imaginamos", explicó Bach en una conversación con las principales agencias de prensa.



"Hemos tomado decisiones cada día y, al día siguiente, había que adaptarse y, de nuevo, tres semanas después, había que adaptarse", añadió.



"El reto también era que no podíamos dar parte de nuestras dudas porque todos las tenían: los deportistas, el comité organizador, el gobierno japonés. Y el COI está en una posición en la que no puede mostrar dudas", señaló.



"¿Cómo convencer a los deportistas de seguir entrenando, a los comités olímpicos, las federaciones internacionales de organizar eventos, o a los patrocinadores de mantener su apoyo, si tú mismo muestras una falta de confianza?", apuntó el presidente del COI.



Llegado el 8 de julio a Tokio, Bach reconoció que las pruebas, que se celebrarán a puerta cerrada en un contexto sanitario tenso, iban a "ser diferentes".



Pero afirmó que los organizadores habían trabajado en soluciones que permitieran integrar un ambiente sonoro en los estadios para compensar el vacío en las gradas.



"Vamos a crear algo inmerviso, con un sistema de sonido que se utilizará en los estadios. Vamos a emplear sonidos de las pruebas de los Juegos precedentes y difundirlas en las mismas competiciones en Tokio", aclaró.



Por primera vez en la historia olímpica, los Juegos tendrán lugar a puerta cerrada. El gobierno nipón declaró un nuevo estado de emergencia sanitaria del 12 de julio al 22 de agosto, especialmente en el área metropolitana de Tokio, para combatir un reciente aumento de los casos de covid-19.