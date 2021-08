Gillermo Herrera, nuevo ministro del Deporte: "Hay que pensar en la reserva deportiva"

Esta semana se cumple un mes desde la llegada de Guillermo Herrera al Ministerio del Deporte y tendrá un año para implementar varias políticas públicas que permitan la reactivación del sector tras 18 meses complicados por el Covid-19.



Tras tomar la posta dejada por su antecesor Ernesto Lucena, el nuevo ministro llega a culminar el último año de Gobierno, con la idea de sacar adelante tres ejes que considera fundamentales como son: infraestructura deportiva a regiones apartadas del país; deporte comunitario y social, e identificación del sistema general del deporte colombiano.



A los 52 años, Herrera asume este nuevo reto profesional donde tiene la misión de impulsar desde todos los aspectos al deporte nacional que tiene como objetivo a largo plazo los Juegos Olímpicos de París 2024.



La violencia en el fútbol y la reactivación económica del sector son otros dos puntos en los que el nuevo ministro quiere meter mano.

Con qué ministerio se encontró?



Esto es como una carrera de relevos. Aquí claramente hay unas políticas públicas que ya están definidas por el presidente Iván Duque dentro de su plan de desarrollo. El Ministerio tiene un papel importante a través de sus programas que tienen un impacto en lo social y deportivo. Llevamos dos años de ministerio y la inversión que se ha hecho en este cuatrienio sirve para cerrar brechas de las diferentes necesidades que ha tenido la política deportiva y social vinculada a la actividad física.



¿Qué tareas quiere realizar en este año que resta de gobierno?



Lo primero que me ha encomendado el presidente Duque es impulsar la ejecución de los diferentes proyectos de infraestructura deportiva y recreativa a nivel nacional. Hay que destacar que ya hay varios de esos proyectos que están caminando. Son cerca de 200 proyectos que se vienen trabajando con las autoridades locales y regionales. La idea es entregarlos antes de finalizar la gestión de este gobierno. El 48 por ciento de esa infraestructura está repartida en cuatro o cinco departamentos y queremos dejar una línea de trabajo para extender a otras partes del país.



El segundo tema es el que más me define como funcionario público y es el tema social. El deporte genera un alto valor de salud y disciplina. Quiero dejar una inversión importante en escuelas deportivas. Hoy el país cuenta con 312 escuelas de ese tipo, en 90 municipios. La idea es dejar 600 escuelas y pasar de atender a 12 mil niños a cerca de 24 mil. Añoro que en unos cinco años podamos decir que Colombia suma unas 20 mil escuelas deportivas, que sirvan de complemento educativo y que sea la fuente de la reserva deportiva. Y finalmente, es identificar de manera formal el sector deportivo en lo económico. Hoy no sabemos cuántos activos genera nuestro deporte, y tampoco cuánto le aporta al producto interno bruto del país. Es un tema que toca trabajar con el Dane para proyectar esas políticas públicas.



Acabamos de terminar Juegos Olímpicos y se está yendo la generación dorada del deporte colombiano, ¿qué se debe hacer para el futuro?



Cuando uno mira del desempeño de Colombia en los Juegos Olímpicos y todo lo que sucedió por tema pandemia e injusticia como le pasó a Yuberjen Martínez, uno mira de fondo que de los 70 atletas fueron a Tokio, 21 ya están entrando a transición de retiro de la vida deportiva. Es un diagnóstico que nos obliga a pensar en el recambio generacional. Hay que pensar en los próximos ciclos olímpicos y toca sentarnos con el COC para evaluar el proceso de captación y promoción de nuevos talentos. Darles impulso a programas como Talentos Colombia, Programas Avanzados de Desarrollo (PAD) deben estar enfocados a disciplinas donde somos fuertes. Hay otros programas como Juegos Intercolegiados, Juegos Comunitarios o Escuelas Deportivas deben ser fuentes de nuestros próximos atletas.



En su mente está vincular a estos procesos a figuras de nuestro deporte como Caterine Ibargüen o Yuri Alvear, solo por mencionar algunos nombres...



Yo sí creo. Personas como Caterine o Yuri son fuente infinita de inspiración para nuevas generaciones. Podrían ayudarnos a evaluar, impulsar y promover programas como Talentos Colombia. Es que transmitan toda su experiencia en varias regiones del país. En todas las disciplinas hay figuras que podemos vincular para impulsar estos programas.



¿Cómo implementar la tecnología para ayudar a la seguridad en el fútbol colombiano?



No puedo creer que después de 30 años sigamos insistiendo en la misma solución esperando una consecuencia diferente. La tecnología ya existe. Lo que toca es mirar cómo vinculamos la información de una persona que compra una boleta y cruzarla con las bases de datos que tiene el Estado y poder identificarla. Eso pasa en otros sectores y acá debe ser igual. Hay un plan dentro del presupuesto del próximo año para destinar a la implementación de esa tecnología y garantizar la fiesta del fútbol en paz.



¿De cuánto aspira que sea el presupuesto del deporte para este año que resta?



Vamos por buen camino. Yo aspiro a que el Congreso de la República nos apruebe recursos por valor de 800 mil millones de pesos, lo que generaría una inversión de 2.1 billones de pesos en el sector deporte en este gobierno de Iván Duque.



Cali fue la ciudad más golpeada por culpa del estallido social, ¿hay un plan de reactivación económica para el deporte caleño?



No solo a nivel de Cali, sino en todo el país, hay grandes proyectos para reactivar el sector. Uno de los puntos para tener en cuenta son los calendarios deportivos y allí los primeros Juegos Panamericanos Junior serán vitales para impulsar la economía de la ciudad.



¿Cómo va el tema de Íngrit Valencia y la estafa con su casa?



Tuve la oportunidad de hablar con ella y estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda de ayudarla a acceder a una nueva solución de vivienda. Legalmente la estamos asesorando en este tema tan triste para ella.



Hay voces que criticaron su llegada al Ministerio del Deporte por la experiencia en este sector, ¿qué opinión tiene?



Yo soy técnico y con vocación de servicio público. Yo sé administrar y gestionar recursos públicos, no estoy para ser entrenador ni seleccionador. Aquí toca trabajar y sobre todo escuchar a los deportistas.