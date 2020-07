Zinedine Zidane felicita a James Rodríguez en su cumpleaños y dice que "es importante"

Juan Carlos Pamo

"Sin más estrés" afronta el Real Madrid los tres últimos partidos de LaLiga, aseguró este domingo el entrenador Zinédine Zidane en rueda de prensa, cuyo equipo está cerca de conseguir su 34º título de liga, y que juega el lunes contra Granada en la 36ª jornada.



"No hay más estrés de lo habitual. El estrés es natural, pero también obligatorio. No pienso que haya un estrés particular. Es la última semana, nos quedan tres partidos y toda nuestra energía debe girar simplemente hacia el partido de mañana (lunes)" contra Granada, aseguró el técnico francés el domingo en rueda de prensa.



Los hombres de Zinedine Zidane se enfrentan el lunes a Granada, recién ascendido y que aspira a las plazas europeas, en el marco de la 36ª jornada de LaLiga.



El Real Madrid (80 puntos) cuenta provisionalmente con un punto de ventaja sobre el segundo, FC Barcelona, vencedor el sábado en Valladolid (1-0).



El Real Madrid debe lograr dos victorias en los tres últimos partidos de LaLiga, que termina el 19 de julio, para ganar el título.



El equipo blanco lleva ocho victorias en otras tantos partidos desde la reanudación tras la crisis del coronavirus, aunque algunas críticas cuestionan la calidad en el juego.



"Siempre es el mismo debate. Cada uno opina, y nosotros tenemos la obligación de demostrar que somos buenos. En cada partido, cada entrenamiento. Cada uno puede decir lo que piensa del Real Madrid, porque además es el club más importante de la historia. Y eso no va a cambiar nunca", señaló Zidane.



"Yo no me meto en lo que diga la gente. Cada uno es libre de hablar. Trabajamos para conseguir cosas importantes, y me quedo con el esfuerzo de los jugadores cada día. Es lo que me interesa", dijo.



Pese a que cuenta poco con el centrocampista colombiano James Rodríguez, afirma que sigue siendo importante. "Es un jugador importante, es un jugador nuestro. Vosotros podéis decir lo que queráis. Hoy es su cumpleaños (29 años), entonces lo felicito. Es un jugador de la plantilla. Hay quienes juegan más y otros menos, pero no voy a depreciar a ningún jugador. Todos son importantes, y todos aportan algo al equipo", explicó.