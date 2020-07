Zinedine Zidane dice que James Rodríguez tiene razón al hablar de su duro presente en el Real Madrid

Francisco Henao

La relación entre el técnico Zinedine Zidane y el volante colombiano James Rodríguez no es buena desde que el entrenador asumió en el Real Madrid.



Apenas tomó el mando del equipo el exjugador francés, James dejó de jugar con más frecuencia en el equipo blanco.



Incluso por esa situación debió ir al Bayern Múnich ya que no tenía cabida en el Real. Mientras estuvo en la liga alemana, el onceno español contaba con Julen Lopetegui como técnico, y eso hizo que James se animara en regresar a España.



Pero todo se precipitó, se fue Lopetegui, volvió Zidane y James, que ya había regresado, le tocó vivir de nuevo un calvario porque quedó relegado definitivamente al banco de suplentes.



El colombiano no se quedó callado y dijo que no sabía por qué no jugaba o no tenía continuidad.



A Zidane, este miércoles, le preguntaron que si tenía alguna opinión sobre los comentarios de James, y el técnico francés lo tomó con mucha tranquilidad.



"No. No, nada, porque además él está diciendo la verdad. Sabemos el jugador que es y quiere jugar más y es normal, yo entiendo. Pero James está aquí, entrenando, estamos todos juntos y vamos a seguir hasta el final de esta manera", dijo Zidane.



El colombiano ha jugado solo 78 minutos en los últimos cinco partidos del Real.