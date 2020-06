"Yo soy el entrenador": Zinedine Zidane le responde a James Rodríguez por su poca continuidad

Francisco Henao

El tema James Rodríguez sigue siendo un punto a tocar en las ruedas de prensa de Zinedine Zidane.



Después de la victoria 2-0 sobre Mallorca este jueves, el técnico del Real Madrid fue consultado por las declaraciones que dio el colombiano al Gol Caracol, cuando dijo que a él también le gustaría saber por qué no tiene continuidad en el equipo blanco.



Zidane, visiblemente fastidiado, dijo que es el entrenador y que unas veces la prensa le tocaba el tema James, otro día era Bale o en su defecto Isco.

Zidane respondió las declaraciones de James, esto dijo el DT.



“Yo no me voy a meter en lo que sacan las portadas” @JFCadavid@stevenarce@riosgonzalezp@titopuccettic@VictorRomero155pic.twitter.com/dORtFQiBTS — Juan Camilo Cortés (@ChortoFut) June 24, 2020

“No te voy a explicar nada", le dijo Zidane al periodista que le consultó por las declaraciones de James.



"Yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí. James es un jugador como todos y sé que él quiere jugar más, como todos, es normal. Son decisiones. Yo intentó hacer las cosas como entrenador del Real Madrid, pero no tiene que ver nada con eso porque un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Vosotros siempre sacais uno. Al final, esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. No me voy a meter en lo que quereis, que es sacar portadas", dijo Zidane.