Yerry Mina se quedó sin técnico: Everton despidió al DT Frank Lampard

El Everton, penúltimo de la Premier League, despidió a su técnico Frank Lampard, informaron este lunes los medios británicos.



Nombrado hace menos de un año para reemplazar al español Rafael Benítez, la antigua estrella del Chelsea, de 44 años, no ha sido capaz de relanzar al equipo de Liverpool, penúltimo con los mismos puntos que el colista Southampton.



La pasada temporada, el Everton había asegurado la permanencia in extremis finalizando en la 16ª plaza.



El sábado, el Everton cayó 2-0 en la cancha del West Ham, otro histórico que lucha por no descender. Las nueve derrotas de los Toffees en los 12 últimos partidos de la Premier League han sido demasiado para Lampard.



Preguntado por Sky Sports sobre el futuro de Lampard, el propietario del club Farhad Moshiri tiró balones fuera: "No puedo hacer comentarios, no es mi decisión".



"Eso no lo controlo yo. Mi labor es trabajar, estar concentrado y mantener la cabeza baja", señaló Lampard.