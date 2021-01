Yerry Mina, contundente: "Nunca hubo peleas en la Selección Colombia" 

Daniel Molina Durango

Dos meses después de las derrotas 0-3 ante Uruguay y 6-1 a manos de Ecuador, en la eliminatoria, Yerry Mina dio la cara y habló de lo sucedido en esos juegos, de las críticas que recibió y de las supuestas peleas internas en el combinado nacional.



El defensa, en diálogo con Directv Sports, señaló que los cuestionamientos por su flojo trabajo ante los uruguayos, lo hicieron más fuertes.



“Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí contra Uruguay. Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte”, señaló Mina.



Desmintió las versiones sobre supuestas peleas y los señalamientos a Carlos Queiroz por esa situación.



“No entiendo por qué salen con esas cosas. Queiroz es gran entrenador y persona. Lastimosamente perdimos los dos partidos muy mal, pero no entiendo de dónde salieron esos rumores. No pasó nada”, dijo.



Mina elogió a James Rodríguez, quien ha recibido también críticas por su irregularidad futbolística.



“Es muy profesional; en casa tiene más cosas para trabajar; siempre que voy está haciendo ‘entrenamiento invisible’: agua fría, o recuperación, o practicando el inglés, o comiendo bien, porque se alimenta bien para trabajar bien”, expresó.